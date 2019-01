Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c852c59c-03dc-48ba-8ee0-a187c019e07c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan nem is titkolta, hogy mit akart mondani a London Eye fényjátékával.","shortLead":"Sadiq Khan nem is titkolta, hogy mit akart mondani a London Eye fényjátékával.","id":"20190101_Politikai_vihart_okozott_a_londoni_polgarmester__az_ujevi_tuzijatekkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c852c59c-03dc-48ba-8ee0-a187c019e07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4a9e35-18ed-40b8-9d09-595941d1cdbb","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Politikai_vihart_okozott_a_londoni_polgarmester__az_ujevi_tuzijatekkal","timestamp":"2019. január. 01. 21:39","title":"Politikai vihart okozott a londoni polgármester - az újévi tűzijátékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","shortLead":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","id":"20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851dddb8-a819-467f-9960-7a31bb43dbd3","keywords":null,"link":"/sport/20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","timestamp":"2019. január. 02. 13:42","title":"Sérült, pityergő ellenfelét vigasztalta Sarapova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.","shortLead":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van...","id":"20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bca6ed3-435e-46c7-bcad-be07010079ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","timestamp":"2019. január. 02. 08:03","title":"Elkezdett valamit írni a Facebookon, de inkább törölte? Ne fogadjon arra, hogy tényleg törlődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan nézhetnek ki a VW Golf cseh riválisának különböző változatai.","id":"20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f0009c-13fd-422f-82e1-9944808284ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59432b7-9872-4975-9e3e-97f18a6e1349","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_tetszetos_uj_skodak_scala_vw_golf","timestamp":"2019. január. 03. 06:41","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt tetszetős új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit csodálkozni, amikor minden harmadik eladott új autó SUV Európában. Egy másik fronton viszont zajlik az elektromos autók térfoglalása, de szerencsére a „régi világnak” még maradt néhány látványos nagy dobása jövőre is.","shortLead":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit...","id":"20190101_uj_autok_2019_premierek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f767b-c863-406f-ba8e-b704b7131c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_uj_autok_2019_premierek","timestamp":"2019. január. 01. 20:00","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdb6bed-ce57-4617-b1cc-ec5efe277294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális mentőszigettel húzták partra.","shortLead":"Egy speciális mentőszigettel húzták partra.","id":"20190102_labrador_kutya_tuzolto_katasztrofavedelem_jeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfdb6bed-ce57-4617-b1cc-ec5efe277294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ea271-3cd1-4713-88de-1056754385f7","keywords":null,"link":"/elet/20190102_labrador_kutya_tuzolto_katasztrofavedelem_jeg","timestamp":"2019. január. 02. 13:32","title":"Rémült labradort mentettek a tűzoltók a péceli Csunya-tó közepéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a nyomozást, mert „nem tudtak megállapítani bűncselekményt”.","shortLead":"Lezárták a nyomozást, mert „nem tudtak megállapítani bűncselekményt”.","id":"20190103_Rendorseg_torvenyesen_jart_el_a_Mediatanacs_amikor_Vajna_szabalytalanul_palyazo_radiojanak_adott_egy_frekvenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040fca50-928c-4701-ba01-7674d14b41e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Rendorseg_torvenyesen_jart_el_a_Mediatanacs_amikor_Vajna_szabalytalanul_palyazo_radiojanak_adott_egy_frekvenciat","timestamp":"2019. január. 03. 12:56","title":"Rendőrség: törvényesen járt el a Médiatanács, amikor Vajna szabálytalanul pályázó rádiójának adott egy frekvenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","shortLead":"A két klasszis vegyespárosban játszotta első meccsét.","id":"20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fbc697-9067-4a2b-b117-23941ee809fd","keywords":null,"link":"/sport/20190101_Serena_Williams_es_Roger_Federer_csapott_ossze_az_ujev_teniszmeccsen","timestamp":"2019. január. 01. 19:45","title":"Serena Williams és Roger Federer csapott össze az újév teniszmeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]