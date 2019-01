Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d10277-7f18-4ac0-8497-390a3fcd4a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi legújabb kiadása erősebb motort, módosított designt és átgondolt utasteret vonultat fel.","shortLead":"Az olasz sportkocsi legújabb kiadása erősebb motort, módosított designt és átgondolt utasteret vonultat fel.","id":"20190107_lamborghini_huracan_evo_olasz_sportkocsi_v10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d10277-7f18-4ac0-8497-390a3fcd4a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b69afa9-01c4-4c74-ae7f-0a5c37765323","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_lamborghini_huracan_evo_olasz_sportkocsi_v10","timestamp":"2019. január. 07. 13:21","title":"Hivatalos: itt az új Lamborghini Huracán Evo és igen erős, látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezetők egy része azt mondja: jelképes figyelmeztető sztrájk igen sok helyen lehet, de annak, hogy az egész ország leálljon, alig van esélye. A túlóratörvény elleni legutóbbi tüntetésen meghirdetett demonstrációk és sztrájkok részleteinek jártunk utána. ","shortLead":"A szakszervezeti vezetők egy része azt mondja: jelképes figyelmeztető sztrájk igen sok helyen lehet, de annak...","id":"20190108_tuloratorveny_sztrajk_szakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04d63a2-b873-418b-b413-d954ff9c0cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_tuloratorveny_sztrajk_szakszervezetek","timestamp":"2019. január. 08. 10:35","title":"Ebből nem lesz általános gigasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fb4aee-5d8f-4b1f-9c2b-e3f571a852a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak idő kérdése volt, hogy az Apple után más gyártó is felruházza EKG-funkcióval okosóráját.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy az Apple után más gyártó is felruházza EKG-funkcióval okosóráját.","id":"20190107_withings_move_ecg_okosora_ekg_keszitesi_lehetoseg_ces2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69fb4aee-5d8f-4b1f-9c2b-e3f571a852a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f1de5-832b-4cd5-99ed-963d522f9c2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_withings_move_ecg_okosora_ekg_keszitesi_lehetoseg_ces2019","timestamp":"2019. január. 07. 19:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosórát, ami képes EKG-t is mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények listáján is.","shortLead":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények...","id":"20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018bf7b8-b7ac-444a-979c-5eafc5670d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","timestamp":"2019. január. 08. 13:44","title":"Egy év alatt rekordhosszúságúra nőtt a szociális várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell a súlyos betegeket. ","shortLead":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell...","id":"20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69944030-aaa5-4444-ab7b-1402cf1f83bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","timestamp":"2019. január. 09. 05:48","title":"Megtelt kórházak: pénzbírságot kapnak, ha nem fogadják a súlyos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","shortLead":"Az elnök szerint azok a médiumok, amelyek nem az ő véleményét közvetítik, veszélyesek az emberekre.","id":"20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e8827-c3db-4c9b-9b33-75e2f774e128","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Trump_az_ellenzeki_mediarol_Vissza_kell_hozni_az_oszinteseget_az_ujsagirasba","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Trump az ellenzéki médiáról: Vissza kell hozni az őszinteséget az újságírásba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e6fcf7-30be-4952-a410-c67426a32c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott megosztási hullámot váltott ki a Twitteren a japán Maezava Juszaku egyik bejegyzése. Persze a tweet sem mindennapi: a milliárdos ingyenpénzt oszt, így ünnepli újabb üzleti sikerét.","shortLead":"Soha nem látott megosztási hullámot váltott ki a Twitteren a japán Maezava Juszaku egyik bejegyzése. Persze a tweet sem...","id":"20190107_mezava_juszaku_hold_koruli_utazas_twitter_zozo_ingyen_penz_osztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e6fcf7-30be-4952-a410-c67426a32c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a997da8f-3720-4675-b1cf-feda4221ee01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_mezava_juszaku_hold_koruli_utazas_twitter_zozo_ingyen_penz_osztas","timestamp":"2019. január. 07. 11:33","title":"100 milliót oszt szét készpénzben a japán milliárdos a Twitteren – meg is bolondult a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói ígéretek szerint zökkőmentesen futtatja még az erőforrás-igényes videojátékokat is.","shortLead":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói...","id":"20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3018df-aac5-45e3-85da-9e67ca1e687d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 14:33","title":"Nagyon erős, de nem túl drága: itt az Nvidia új videokártyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]