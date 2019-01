Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön, hó is hullhat.","shortLead":"Hidegfront jön, hó is hullhat.","id":"20190118_Ismet_teliesebbre_fordul_az_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c8c0d7-739e-4784-a652-d2dc83dbab24","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ismet_teliesebbre_fordul_az_idojaras","timestamp":"2019. január. 18. 06:49","title":"Ismét téliesebbre fordul az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt ítéltek el - közölte a férfit képviselő Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda az MTI-vel.","shortLead":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás...","id":"20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3240f4-ac53-4c98-ba43-2c8e7b05e055","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","timestamp":"2019. január. 19. 12:31","title":"Ahmed H. idegenrendészeti őrizetben várja a papírjait, utána felteszik a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e48292a-9d3c-48e8-aa0b-1713a1e28f3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"700 000 autót adtak el, a Duster a legnagyobb sláger.","shortLead":"700 000 autót adtak el, a Duster a legnagyobb sláger.","id":"20190118_Ez_volt_a_Dacia_legszebb_eve_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e48292a-9d3c-48e8-aa0b-1713a1e28f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee44b0d6-b23a-4b34-bdab-d673cfa32d91","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Ez_volt_a_Dacia_legszebb_eve_eddig","timestamp":"2019. január. 18. 11:09","title":"Ez volt a Dacia legszebb éve eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró 16 órakor 317,95 forintot ért.","shortLead":"Az euró 16 órakor 317,95 forintot ért.","id":"20190118_Hethavi_csucsra_dragult_a_forint_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d798a-ccf7-48ed-8da6-a3219002f06f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Hethavi_csucsra_dragult_a_forint_penteken","timestamp":"2019. január. 18. 18:16","title":"Héthavi csúcsra drágult a forint pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e2181-c340-418d-ae5f-ee0c17c36d06","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb ajánlat szerinti kivitelezési költség meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet - közölte az önkormányzat. ","shortLead":"Eredménytelenül zárult a debreceni főpályaudvar megvalósítására kiírt második közbeszerzési eljárás is, mivel a legjobb...","id":"20190119_Debrecen_megmondta_mennyit_szan_a_fopalyaudvarra_de_annyiert_senki_sem_vallalta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33e2181-c340-418d-ae5f-ee0c17c36d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7368d9de-a699-4fda-96f6-2fc45751a4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190119_Debrecen_megmondta_mennyit_szan_a_fopalyaudvarra_de_annyiert_senki_sem_vallalta","timestamp":"2019. január. 19. 08:41","title":"Debrecen megmondta, mennyit szán a főpályaudvarra, de annyiért senki sem vállalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41ee7da-7774-4096-ad9a-87ae0fc19cda","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Ha meg is nyeri az ausztriai Esterházy Magánalapítvány a magyar állam ellen indított pert, nem kívánja külföldre vinni a kincseket.","shortLead":"Ha meg is nyeri az ausztriai Esterházy Magánalapítvány a magyar állam ellen indított pert, nem kívánja külföldre vinni...","id":"20190119_Magyarorszagon_maradnak_az_Esterhazykincsek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41ee7da-7774-4096-ad9a-87ae0fc19cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff92d906-bed8-4b74-8e7e-334c3e75abbd","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Magyarorszagon_maradnak_az_Esterhazykincsek","timestamp":"2019. január. 19. 15:15","title":"Magyarországon maradnak az Esterházy-kincsek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól és a kormánypárti frakciótól. A Miniszterelnökség egy 5 éves brit elemzés feldolgozásával bízta meg 14,5 millió forintért. Törcsi az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, az identitás- és hagyományőrzést a zászlajára tűző szervezet 2018-ban 50 millió forint támogatást kapott a Fidesz pártalapítványától.","shortLead":"Alighogy céget alapított Törcsi Péter Fidesz-közeli elemző és médiaszemélyiség, máris kapott megrendelést a kormánytól...","id":"20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f7bb72f-8908-44bf-a0b0-def2ecd316e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be7a7c0-1b79-4167-b638-97665049b4a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Orankent_30_ezer_forintert_szemlez_5_eves_elemzest_egy_Fideszapologeta_cege","timestamp":"2019. január. 18. 11:21","title":"14,5 millió forintért szemléz ötéves brit tanulmányt a kormányközeli elemző friss cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","shortLead":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","id":"20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3c3c4-761f-4a0c-9e7b-fd898bcf5cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","timestamp":"2019. január. 18. 05:17","title":"Kézi-vb: Matics szerint a szerencse nagyon hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]