[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki a NAV honlapján kedden közzétett adatokból.","shortLead":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki...","id":"20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270ab6e-8146-4d1a-b9c7-9bbca4d03846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 22. 22:00","title":"Egyre többen tartoznak a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","shortLead":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","id":"20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8bd8e7-0d37-4610-b780-a45af1473d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","timestamp":"2019. január. 21. 21:06","title":"Még mindig nem sikerült megegyezni a bérekről az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","shortLead":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","id":"20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841a3370-69c2-4915-a0ec-017233098203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","timestamp":"2019. január. 22. 11:39","title":"1445 milliárd forint lett az államháztartás hiánya 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Magyarország is bejelentkezhet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-as kongresszusának megrendezéséért – tudta meg a hvg.hu. A birtokunkba került előterjesztés szerint a nálunk összegyűlő űrhajósok híre jót tenne az országimázsnak, de a magyarok felé is jól kommunikálható, főleg, hogy jövőre lesz Farkas Bertalan űrrepülésének 40. évfordulója. A vizes vébénél és a többi hazánkba álmodott sporteseménynél kevesebbe kerül: az előzetes számítás szerint 1 millió eurót költenénk az egyhetes eseményre.","shortLead":"Magyarország is bejelentkezhet a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 2020-as kongresszusának megrendezéséért – tudta meg...","id":"20190122_Urhajos_kongresszussal_turbozna_fel_az_orszagimazst_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a84f06-0233-4042-8588-5848afd27e97","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Urhajos_kongresszussal_turbozna_fel_az_orszagimazst_Szijjarto_Peter","timestamp":"2019. január. 22. 06:30","title":"Űrhajós-világkongresszussal turbózná fel az országimázst Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","shortLead":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","id":"20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f2533-b456-4d14-8054-df27b257dfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","timestamp":"2019. január. 22. 07:09","title":"A Momentum megmutatta a Legfőbb Ügyészségnek, melyek azok az ügyek, amelyekkel foglalkoznia kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b300cd20-44ed-4527-8c76-0dfbf74212ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg nem jön ki a Ferrari első SUV-ja, addig be kell érnünk ezzel az olasz sportterepessel. ","shortLead":"Amíg nem jön ki a Ferrari első SUV-ja, addig be kell érnünk ezzel az olasz sportterepessel. ","id":"20190123_vulkan_es_lava_ihlette_a_maserati_uj_divatterepjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b300cd20-44ed-4527-8c76-0dfbf74212ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dec1bc5-b767-4398-9e88-88419d5bbc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_vulkan_es_lava_ihlette_a_maserati_uj_divatterepjarojat","timestamp":"2019. január. 23. 08:21","title":"Vulkán és láva ihlette a Maserati új divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","shortLead":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","id":"20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd4e17-4bd9-42b3-b937-5c1725c9caee","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","timestamp":"2019. január. 21. 18:35","title":"Hosszú Katinka klubja vízilabdacsapatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]