[{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A taxis a buszmegállóba parkolt, a buszsofőrnek ez nem tetszett, ezután jött a pofonváltás.","shortLead":"A taxis a buszmegállóba parkolt, a buszsofőrnek ez nem tetszett, ezután jött a pofonváltás.","id":"20190124_Felpofozta_egymast_a_taxis_es_a_BKVs_sofor__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8bca3f-d77b-42a3-ad12-3d903f02ab6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Felpofozta_egymast_a_taxis_es_a_BKVs_sofor__video","timestamp":"2019. január. 24. 16:30","title":"Felpofozta egymást a taxis és a BKV-s sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak az életében, amit életkorából kifolyólag nem tud egyedül megoldani? Mi a különbség egy szimpla, dolgozat előtti drukk és egy tartós stresszes állapot között? Az is lehet, hogy depressziós a gyerek? Egyáltalán mit tehetünk ilyen esetekben? Ezekről kérdeztük Deliága Éva gyermekpszichológust.","shortLead":"Átlagos kamasz a gyerekünk egy átlagos, kamaszkori világvége-hangulattal? Vagy olyan stresszhelyzetek vannak...","id":"remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b237769e-0e69-42ac-aad0-cb8865fb5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a48bfd1-6884-4f8e-bfb0-0cb809238890","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20190123_Sokat_stresszel_a_gyerek_Figyeljen_oda_mert_akar_depresszio_is_lehet_belole","timestamp":"2019. január. 23. 19:30","title":"Sokat stresszel a gyerek? Figyeljen oda, mert akár depresszió is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.","shortLead":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is...","id":"20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab31bfd-b553-4aa6-8f64-8b3980723b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 24. 18:48","title":"Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság. Janukovics bűne hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet.","shortLead":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság...","id":"20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b07b1-9894-406e-954c-2f5671d40934","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","timestamp":"2019. január. 24. 17:05","title":"13 évet kapott Viktor Janukovics volt ukrán államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","shortLead":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","id":"20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486e13a2-ad82-4990-94d4-42a8858d5db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","timestamp":"2019. január. 23. 21:56","title":"Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok, akárcsak öt éve, 21 képviselőt juttathatnak a testületbe.","shortLead":"A magyarok, akárcsak öt éve, 21 képviselőt juttathatnak a testületbe.","id":"20190125_Elindult_az_oldal_ahol_mindent_megtudhat_az_EPvalasztasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a402b77a-e434-4849-8441-935b65cd28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Elindult_az_oldal_ahol_mindent_megtudhat_az_EPvalasztasokrol","timestamp":"2019. január. 25. 14:38","title":"Elindult az oldal, ahol mindent megtudhat az EP-választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","shortLead":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","id":"20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d494d93-409f-4a47-b712-1c735072f47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","timestamp":"2019. január. 24. 07:17","title":"Nem a dolgozók, a kormány a legnagyobb nyertese a minimálbér emelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee51312-314c-489b-811e-820e9063bf1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy új-zélandi tudós úgy véli. Szerinte a hadvezér halálát bénulást okozó idegrendszeri betegség okozta. ","shortLead":"Legalábbis egy új-zélandi tudós úgy véli. Szerinte a hadvezér halálát bénulást okozó idegrendszeri betegség okozta. ","id":"20190124_Megfejthettek_Nagy_Sandor_halalanak_2300_eves_rejtelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dee51312-314c-489b-811e-820e9063bf1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024c1ee6-d8f1-4654-8154-dafd91ce533d","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Megfejthettek_Nagy_Sandor_halalanak_2300_eves_rejtelyet","timestamp":"2019. január. 24. 14:28","title":"Megfejthették Nagy Sándor halálának 2300 éves rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]