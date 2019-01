Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által támadott) új szerzői jogi irányelvet. A többség most azt szeretné, ha átgondolnák a jogalkotók a problémás részeket.","shortLead":"Hétfőn kellett volna szavazniuk az Európai Unió döntnökeinek, hogy elfogadják-e jelenleg formában a (sokak által...","id":"20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25cbde-5077-4964-8ce9-894e3a086c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 24. 18:03","title":"Egyelőre megmenekült az internet, át kell gondolni az új EU-s szerzői jogi irányelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ha nem is látszik rajta.","shortLead":"Még ha nem is látszik rajta.","id":"20190124_Katalin_hercegno_is_kuzd_az_anyasaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683d4a20-fe7a-443f-b7cd-b7c2d515453d","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Katalin_hercegno_is_kuzd_az_anyasaggal","timestamp":"2019. január. 24. 08:54","title":"Katalin hercegnő is küzd az anyasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek, kihűltek.","shortLead":"Az év egyik leghidegebb napján jutott eszükbe, hogy meglepjék otthon a szüleiket. Fagyási sérüléseket szereztek...","id":"20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b10098-d5ea-4c48-b999-d9f3d8ec71a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f72fed-7496-42b6-be65-09967c5f78ed","keywords":null,"link":"/elet/20190123_minusz_45_fok_sziberia_ovoda_ovodasok_fagyas","timestamp":"2019. január. 23. 13:52","title":"Mínusz 45 fokban lépett le észrevétlenül két kislány az óvodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","shortLead":"Az Mfor.hu utánanézett, pontosan mi igaz a kormány által kommunikált béremelésből. ","id":"20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d494d93-409f-4a47-b712-1c735072f47c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_a_dolgozok_a_kormany_a_legnagyobb_nyertese_a_minimalber_emelesenek","timestamp":"2019. január. 24. 07:17","title":"Nem a dolgozók, a kormány a legnagyobb nyertese a minimálbér emelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","shortLead":"Másodszor is elhalasztották az ítélethirdetést a paksi szerződés adatainak nyilvánosságáért indított perben. ","id":"20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2516bb99-defd-4955-a8cc-fdecafd3b454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Tovabb_huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_ugyeben","timestamp":"2019. január. 25. 10:54","title":"Tovább húzzák az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","shortLead":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","id":"20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46746c4-ea84-4f8b-af16-65d6a660df44","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 24. 12:23","title":"Külföldön is téma lett a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról, hogy augusztusra az összeomlás szélére került a részleg, és az újra működési problémával küzdő koraszülött centrum bajait is a távozó vezető okozta szerinte. A miniszter magyarázatában ugyanakkor elferdítette a tényeket. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról...","id":"20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb07c3-627b-4ea4-a441-545206047635","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","timestamp":"2019. január. 24. 18:35","title":"Zacher Gáborra mutogat a Honvédkórház sürgősségijén kialakult állapotok miatt a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük a kompromisszumokra. „A multilateralizmus feladása csak szenvedést hozna” – mondta a német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében. Hazájáról is beszélt, szerinte az utóbbi hónapokban tapasztalt instabilitás mostanra véget ért.","shortLead":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük...","id":"20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b096b-8186-4d7f-98e6-dca0e99570e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","timestamp":"2019. január. 23. 17:21","title":"Merkel nagyon ellenzi a nemzetek bezárkózását és a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]