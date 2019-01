Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris Tanácsa. A szigorítás márciusban indulhat.","shortLead":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris...","id":"20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b232d-8a2c-4415-8b3c-656ca198e8d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","timestamp":"2019. január. 29. 17:35","title":"A tavaszt várják az elemzők az MNB keddi kamatdöntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Álhírnek nevezte a Wall Street Journal hasábjain megjelent információt a magyar miniszterelnök.","id":"20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6103bd7-c8bd-40a4-a8aa-8a22f1db1c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Orban_cafolta_hogy_Amerika_bizalma_megrendult_volna_Magyarorszagban","timestamp":"2019. január. 29. 12:40","title":"Orbán cáfolta, hogy Amerika bizalma megrendült volna Magyarországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reagált a brit parlamentben kedden este a Brexitről szóló megállapodás-tervezettel kapcsolatban hozott döntésekre Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. ","shortLead":"Reagált a brit parlamentben kedden este a Brexitről szóló megállapodás-tervezettel kapcsolatban hozott döntésekre...","id":"20190129_donald_tusk_europai_bizottsag_brexit_megallapodas_backstop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92400693-d7db-4922-b62f-e2a93048961a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_donald_tusk_europai_bizottsag_brexit_megallapodas_backstop","timestamp":"2019. január. 29. 22:24","title":"Tusk a briteknek: Nincs újratárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","shortLead":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","id":"20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d157d2-e46c-473a-9ebc-72a7438a9f17","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","timestamp":"2019. január. 28. 13:13","title":"A német Audi-központot is megbénították a Győrben sztrájkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"Elek István","category":"itthon","description":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","shortLead":"Ez a lényeg. Vagyis ennek már régen evidenciának kéne lennie.","id":"20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cc0bab-5b2a-4929-b961-2341f44aea33","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kozos_lista_vagy_kozos_lista","timestamp":"2019. január. 29. 08:19","title":"Elek István: Közös lista vagy közös lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0568bd-2201-4779-9336-25198431e04f","c_author":"","category":"nagyitas","description":"37. alkalommal hirdették meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot, a zsűri 276 szerző 2462 pályaművéből válogatott. A HVG fotósa, Reviczky Zsolt elhozta a Mindennapi élet kategória első díját, és második lett a Társadalomábrázolás kategóriában. ","shortLead":"37. alkalommal hirdették meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot, a zsűri 276 szerző 2462 pályaművéből válogatott. A HVG...","id":"20190128_A_37_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_dijazottjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0568bd-2201-4779-9336-25198431e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355340a4-95d7-42bd-8ebf-11cda4255727","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190128_A_37_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_dijazottjai","timestamp":"2019. január. 28. 13:38","title":"Két díjat is nyert a HVG fotósa a Magyar Sajtófotó Pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","id":"20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d07ec-ff81-4999-9390-ddc72aeb85aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","timestamp":"2019. január. 29. 18:04","title":"A milliárdos Széles Gábor és fideszes képviselők is kaptak állami pénzt a szállodájukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Calais-nál 87 százalékkal csökkenhet az átjutó áru mennyisége – hívták fel a figyelmet a nagy láncok vezetői. ","shortLead":"Calais-nál 87 százalékkal csökkenhet az átjutó áru mennyisége – hívták fel a figyelmet a nagy láncok vezetői. ","id":"20190128_Aruhianytol_es_dragulastol_felnek_a_brit_kereskedok_ha_nincs_Brexitmegallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb463c30-41be-4363-a70a-ce58e4c479df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Aruhianytol_es_dragulastol_felnek_a_brit_kereskedok_ha_nincs_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. január. 28. 17:24","title":"Áruhiánytól és drágulástól félnek a brit kereskedők, ha nincs Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]