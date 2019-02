Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian Airlines hawaii légitársaság vasárnap.","shortLead":"Három különböző probléma miatt háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó repülőgép Los Angelesbe - közölte a Hawaiian...","id":"20190203__repulojarat_hawaii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266b3c6c-d3db-49d7-98e6-8c242169d198","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190203__repulojarat_hawaii","timestamp":"2019. február. 03. 08:01","title":"Háromszor fordult vissza egy Hawaiira tartó gép, negyedszerre nem próbálkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Morgató” próba lesz.\r

\r

","shortLead":"„Morgató” próba lesz.\r

\r

","id":"20190203_Hetfon_orszagszerte_felzugnak_a_katasztrofavedelem_szirenai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5bea-55f3-482b-9f0d-3045d1c21cf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Hetfon_orszagszerte_felzugnak_a_katasztrofavedelem_szirenai","timestamp":"2019. február. 03. 17:29","title":"Hétfőn országszerte felzúgnak a katasztrófavédelem szirénái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190202_Hiaba_igertek_nincs_fenysorompo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8893fc5-a246-4446-88c4-de256db6d67d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_Hiaba_igertek_nincs_fenysorompo","timestamp":"2019. február. 02. 19:25","title":"Hiába ígérték, nincs fénysorompó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","shortLead":"\"Ezért meggondoltam magam\" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. ","id":"20190203_gruevszki_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1341977c-80a1-4a79-b7f5-8af155304744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45520047-b8cd-4a44-aa35-253d494a594f","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_gruevszki_interju","timestamp":"2019. február. 03. 09:04","title":"Megszólalt Gruevszki: Meggyilkoltak volna, ha otthon megyek börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábban becsültnél nagyobb mértékben, akár 1,32 méterrel is emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) új klímaváltozási jelentésének tervezete szerint.","shortLead":"A korábban becsültnél nagyobb mértékben, akár 1,32 méterrel is emelkedhet a világtengerek szintje 2100-ig az ENSZ...","id":"20190203_Sokkal_durvabb_lehet_a_tengerszintemelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97678ed5-05c8-4c45-8232-203f89eab25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641cab37-d052-4fde-9b3d-f97bf28b56bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_Sokkal_durvabb_lehet_a_tengerszintemelkedes","timestamp":"2019. február. 03. 19:27","title":"Sokkal durvább lehet a tengerszint-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","shortLead":"Az ügyészség tizenhárom vádlottra végrehajtandó szabadságvesztést kért, és két vádlott felmentését kezdeményezte.","id":"20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c717d1-064e-4eec-82ed-cf6bfc5fcf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78283dc8-e5fd-4618-8938-d7d34f84c424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Ma_meglehet_az_elsofoku_itelet_a_vorosiszapperben","timestamp":"2019. február. 04. 05:48","title":"Ma meglehet az elsőfokú ítélet a vörösiszapperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy romlik az orosz polgárok életszínvonala, az ismert ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij egy országos független szakszervezet létrehozásával igyekszik maga mögé állítani az elégedetlen milliókat.","shortLead":"Ahogy romlik az orosz polgárok életszínvonala, az ismert ellenzéki blogger, Alekszej Navalnij egy országos független...","id":"20190203_Navalnij_most_egy_fuggetlen_szakszervezettel_probal_meg_szembe_szallni_a_Kremllel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9772dbdc-7b31-4e75-9003-aa581ec42ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Navalnij_most_egy_fuggetlen_szakszervezettel_probal_meg_szembe_szallni_a_Kremllel","timestamp":"2019. február. 03. 15:03","title":"Navalnij most egy független szakszervezettel próbál meg szembe szállni a Kremllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált, afféle „legkisebbik fiú” népmesei karaktereként. Orbán önképe szerint egy kis ország nagy miniszterelnöke, és a nagy országok kis vezetői akarnak rajta bosszút állni, mert “kimondja az igazságot”.","shortLead":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált...","id":"20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a52c99-e377-48f7-8b0f-4e75c38e0669","keywords":null,"link":"/velemeny/20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","timestamp":"2019. február. 03. 15:12","title":"Vágvölgyi B. András: Korunk hőse vetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]