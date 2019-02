Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint a gyerekvállalás ösztönzéséért tett.","shortLead":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint...","id":"20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c17e44c-397b-4e3c-9ece-65762663abe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 04. 11:22","title":"Novák Katalin a jegybankárok legnagyobb kitüntetését kapta meg az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait elemző Arizonai Állami Egyetem.","shortLead":"Porózusabbak és kevésbé kompaktak a Mars sziklái az eddig véltnél – közölte a NASA Curiosity nevű marjárójának adatait...","id":"20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0bc92-a512-4204-8316-deb3d45df77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e37f206-db2e-42b7-bd24-c3050964669e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_mars_sziklak_kozetreteg_surusege_anyagsuruseg","timestamp":"2019. február. 04. 06:03","title":"Jó úton vagyunk, hogy feljussunk a 4,8 km magas hegyre a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez. ","shortLead":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy...","id":"20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20824737-e419-4f6d-8a67-361f38457769","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","timestamp":"2019. február. 04. 16:38","title":"Az ingyen pénz mellé kedvezményes hitelt is kapnak Mészárosék a szállodafejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették. Egyre több külföldi származású svéd érzi úgy, hogy bőrszíne miatt hátrányos megkülönböztetés éri. ","shortLead":"A nő a kislányával utazott, amikor jöttek az ellenőrök. Azt mondja, mire előkaparta a bérletét, már meg is büntették...","id":"20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de956c9d-8111-4141-8e1a-e1cea91c150d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba8f8d-b596-42c7-a4b4-e27cd5d86d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Terhes_fekete_not_rangattak_le_a_metrorol_Svedorszagban","timestamp":"2019. február. 04. 19:37","title":"Levideózták, amint egy terhes fekete nőt rángatnak le a metróról Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP viszont ebből nem akar engedni. ","shortLead":"Puzsér nem hajlandó részt venni az előválasztás második fordulójában, ha nem lesz online regisztráció is, az MSZP...","id":"20190204_Elovalasztas_megsem_biztos_Puzser_reszvetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e2f890-fc25-41c0-834c-70a920cbb8a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Elovalasztas_megsem_biztos_Puzser_reszvetele","timestamp":"2019. február. 04. 15:40","title":"Előválasztás: mégsem biztos Puzsér részvétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dűne című sci-fi legújabb feldolgozását itt forgatják majd.","shortLead":"A Dűne című sci-fi legújabb feldolgozását itt forgatják majd.","id":"20190203_Budapestre_johet_Javier_Bardem_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c227520-f507-4b0f-a420-42f77b074c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683d64d1-98d8-480f-9cd7-5e206f7f2ea2","keywords":null,"link":"/kultura/20190203_Budapestre_johet_Javier_Bardem_is","timestamp":"2019. február. 03. 14:15","title":"Budapestre jöhet Javier Bardem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]