[{"available":true,"c_guid":"2e975afd-2b56-4757-8e58-826eb222a654","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt az MSZMP egyik vezető politikusa, Pozsgay Imre egy rádióinterjúban népfelkelésnek nevezte az 1956-os forradalmat. Ezzel kiengedte a szellemet a rendszerváltás palackjából. Azonban az interjút készítő újságíró szerint Pozsgay mások kutatói munkájával villogott. Rendszerváltó cikksorozatunk első része.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt az MSZMP egyik vezető politikusa, Pozsgay Imre egy rádióinterjúban népfelkelésnek nevezte...","id":"20190128_pozsgay_imre_interjuja_amely_utan_mar_nem_volt_visszaut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e975afd-2b56-4757-8e58-826eb222a654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956495a5-7177-4108-9068-25ec2c512f22","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_pozsgay_imre_interjuja_amely_utan_mar_nem_volt_visszaut","timestamp":"2019. január. 28. 17:00","title":"A Pozsgay-interjú, amely után mindenki tudta, hogy nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","id":"20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb5181-4cf0-4a76-8b34-c9a1c13c6181","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 28. 13:05","title":"Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy férfi Miskolcon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek mellett működött a Honvédkórház sürgősségi centruma. Ugyanerről beszélt egy múlt héten birtokunkba kerül levél tanúsága szerint a részleg megbízott vezetője is, amit még a miniszter sem cáfolt meg. Az egészségügyi intézmények működését ellenőrző Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálata mégis mindent rendben talált a Róbert Károly körúton. Hogy lehet ez? És ki a felelős, hogy így van?","shortLead":"Újabb belső dokumentum látott napvilágot hétfőn arról, hogy mennyire katasztrofális személyi és tárgyi feltételek...","id":"20190128_Mindent_rendben_talalt_az_NNK_ellenorzese_a_Honved_surgossegijen_amikor_az_osztalyvezeto_szerint_is_mukodeskeptelen_volt_a_reszleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f408c12e-5a52-46ee-99f2-5f6748459d54","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Mindent_rendben_talalt_az_NNK_ellenorzese_a_Honved_surgossegijen_amikor_az_osztalyvezeto_szerint_is_mukodeskeptelen_volt_a_reszleg","timestamp":"2019. január. 28. 14:00","title":"Mindent rendben talált egy ellenőrzés a Honvéd sürgősségijén, ami az osztályvezető szerint is működésképtelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","shortLead":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","id":"20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f75b81-0b50-44b9-afcb-4ce8879e00c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 28. 11:51","title":"Öngyilkos lett egy minisztériumi futár, zaklatás miatt lemondott a miniszter Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában 15-en meghaltak.","shortLead":"A tragédiában 15-en meghaltak.","id":"20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6bd55-15b9-4b64-aabb-2264ff9bdc94","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","timestamp":"2019. január. 28. 15:54","title":"Épp lakodalmat ünnepeltek, amikor összedőlt egy szálloda Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","shortLead":"Ezután elvileg nehezebb is lesz majd ellopni. ","id":"20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320c543-16db-41bd-8883-756f38accd5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszakerult_a_minitank_a_rakpartra","timestamp":"2019. január. 28. 09:05","title":"Visszakerült a minitank a rakpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatták a Sundance Filmfesztiválon a dokumentumfilmet, amin Michael Jackson két állítólagos áldozata beszél arról, hogyan zaklatta őket évekig a szupersztár, mikor kisfiúk voltak.","shortLead":"Bemutatták a Sundance Filmfesztiválon a dokumentumfilmet, amin Michael Jackson két állítólagos áldozata beszél arról...","id":"20190128_Gyomorforgato_interjukban_vallottak_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatai_Leaving_Neverland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8b8dc-b723-4580-a10c-574a00cabbd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723ff8f5-af5b-4330-a2dc-05ec6cf45c3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Gyomorforgato_interjukban_vallottak_Michael_Jackson_allitolagos_aldozatai_Leaving_Neverland","timestamp":"2019. január. 28. 16:45","title":"\"Egy hétéves gyerek szájába\": gyomorforgató interjúkban vallottak Michael Jackson állítólagos áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, az Európai Űrügynökség (ESA) már 2025-ben megkezdheti a Hold felszíni bányászatát, az égitesten ugyanis rengeteg regolit található, amelyből oxigén nyerhető ki.","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, az Európai Űrügynökség (ESA) már 2025-ben megkezdheti a Hold felszíni bányászatát...","id":"20190127_europai_urugynokseg_esa_hold_banyaszat_regolit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26367a25-a266-4857-9215-c5813b6876d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_europai_urugynokseg_esa_hold_banyaszat_regolit","timestamp":"2019. január. 27. 08:03","title":"Pár év múlva már bányásznák a Holdat, és igen jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]