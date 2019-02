Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük. A hackerek viszont ellenük fordíthatják az eszközt.","shortLead":"A német Enox azért fejlesztette ki a Safe Kid One nevű okosórát, hogy a szülők mindig tudják, merre jár a gyermekük...","id":"20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d502e6dc-d879-4a14-a997-b16af0a8480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1da01b-1028-455e-89d5-bc926c925111","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_europai_bizottsag_enox_safe_kid_one_okosora_visszahivas","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Riasztást adtak ki, visszahívnak egy gyerekeknek szánt órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","shortLead":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","id":"20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f3514a-2ad3-445a-96d8-b46182f075cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. február. 06. 10:27","title":"Már 100-nál is több ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309f86ec-4c1c-4246-9ec7-bff81c10ed5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem bírta a jegyértékesítő rendszer, hogy egyszerre sokan próbáltak vendégbelépőt venni a szlovák–magyar Eb-selejtezőre.","shortLead":"Nem bírta a jegyértékesítő rendszer, hogy egyszerre sokan próbáltak vendégbelépőt venni a szlovák–magyar Eb-selejtezőre.","id":"20190206_Orak_alatt_elkapkodtak_a_szlovakmagyar_meccs_vendegjegyeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309f86ec-4c1c-4246-9ec7-bff81c10ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937df88e-14f9-42b4-a9b0-8101f2a0c363","keywords":null,"link":"/sport/20190206_Orak_alatt_elkapkodtak_a_szlovakmagyar_meccs_vendegjegyeit","timestamp":"2019. február. 06. 14:26","title":"Órák alatt elkapkodták a szlovák–magyar meccs vendégjegyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is festettek rá.\r

","shortLead":"Nem ez volt az első alkalom, 1979-ben egy csőbombával a szobor arcának egy részét felrobbantották és horogkeresztet is...","id":"20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa47b36-0648-4335-a937-071692f143d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c45-3aa0-44eb-af39-70780a95a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Kalapaccsal_estek_neki_Karl_Marx_siremlekenek","timestamp":"2019. február. 05. 18:56","title":"Kalapáccsal estek neki Karl Marx síremlékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A fideszmédia a főkurátor szerint is szar. Kirúgták ugyan, de a szag marad.","shortLead":"A fideszmédia a főkurátor szerint is szar. Kirúgták ugyan, de a szag marad.","id":"20190205_Tota_W_Egyszeruen_senkik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29af250-b941-4974-88af-06b3a4a6fcd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tota_W_Egyszeruen_senkik","timestamp":"2019. február. 05. 12:20","title":"Tóta W.: Egyszerűen senkik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","shortLead":"A bajor gyártó legújabb SUV modelljeiről már egy gyári videónk is van, mutatjuk. ","id":"20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10bf428e-d629-420a-b307-70060c089229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850bc2cd-1596-40a5-b565-e27df54ffcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_450_lovas_divatterepjarok_ime_az_uj_bmw_x3_m_es_x4_m","timestamp":"2019. február. 05. 11:21","title":"450 lovas divatterepjárók, íme az új BMW X3 M és X4 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","shortLead":"Eredetileg 540 milliót terveztek elkölteni az egészségügyi szolgáltatásra, de ez végül 523,9 millióból meglett.","id":"20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795b4dca-e903-4d62-a9cb-09113e765db0","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Penzt_tudott_sporolni_a_Posta_raadasul_nem_is_keveset","timestamp":"2019. február. 06. 17:13","title":"Pénzt tudott spórolni a Posta, ráadásul nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Délelőtt a ködfoltok feloszlanak, kevés felhő, sok napsütés várható. \r

