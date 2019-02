Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc6539f-6896-4f6a-a02f-4db6c9064630","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező cég vette át a tönkrement Magyar Repülő Szövetségtől a budaörsi reptér üzemeltetését, kérdés, ez miért éri meg nekik a jövőben. A vitatott körülmények között megszűnt szakszövetség helyét átvevő szervezet vezetőjének is ismerősen cseng a neve, ő Tuzson Bence államtitkár testvére.","shortLead":"Jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező cég vette át a tönkrement Magyar Repülő Szövetségtől a budaörsi reptér...","id":"20190204_Marad_a_papirforma_Vegervenyesen_a_Rogant_es_Habonyt_reptetok_cegenel_maradhat_a_budaorsi_repter_uzemeltetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc6539f-6896-4f6a-a02f-4db6c9064630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab22cdb4-3a0c-4018-adae-01f3c1f14e87","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Marad_a_papirforma_Vegervenyesen_a_Rogant_es_Habonyt_reptetok_cegenel_maradhat_a_budaorsi_repter_uzemeltetese","timestamp":"2019. február. 04. 11:50","title":"Végleg a Rogánt reptetők cégénél maradhat a budaörsi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcbd14e-4ad2-4b3f-bb9b-64e88f3d3ed1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Telt házas vetítésekkel zárult az 5. alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF), amelynek zsűrije öt kategóriában döntött a díjakról. ","shortLead":"Telt házas vetítésekkel zárult az 5. alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF...","id":"20190204_Meztelen_valosag_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fcbd14e-4ad2-4b3f-bb9b-64e88f3d3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d35d1-22a5-42a5-a44d-68e1979b4229","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Meztelen_valosag_Budapesti_Nemzetkozi_Dokumentumfilm_Fesztival_BIDF","timestamp":"2019. február. 04. 13:28","title":"Becsábította a meztelen valóság a magyar nézőket a moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV szerint a kalauz betartotta a szabályokat, de nem kellő körültekintéssel járt el. ","shortLead":"A MÁV szerint a kalauz betartotta a szabályokat, de nem kellő körültekintéssel járt el. ","id":"20190204_Leraktak_a_74_eves_nenit_a_vonatrol_mert_nem_volt_nala_ervenyes_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2fee23d-6419-4883-8815-2a79d5a8c01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2267ff1f-79ca-46b8-8687-4aeea184803a","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Leraktak_a_74_eves_nenit_a_vonatrol_mert_nem_volt_nala_ervenyes_igazolvany","timestamp":"2019. február. 04. 16:10","title":"Lerakták a 74 éves nénit a vonatról, mert nem volt nála érvényes igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","shortLead":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","id":"20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1963e6c9-27d7-4c5d-870a-973f88740608","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","timestamp":"2019. február. 04. 17:18","title":"14 év fegyházat kértek a fiúra, aki vízaknába dobta az eszméletlen tinilányt Borsodnádasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","shortLead":"A Dózsa György úti állomásnál tartanak majd füstpróbát. ","id":"20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bad64c5-8c57-4441-a93d-3a844aa43d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebedb646-bfb5-4fa7-857f-f04790a646a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megint_fustolhet_a_3as_metro_ne_ijedjen_meg","timestamp":"2019. február. 04. 16:56","title":"Megint füstölhet a 3-as metró, ne ijedjen meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy fejlesztéséhez. ","shortLead":"A vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell csak biztosítaniuk egy szálloda felépítéséhez vagy...","id":"20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20824737-e419-4f6d-8a67-361f38457769","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Az_ingyen_penz_melle_kedvezmenyes_hitelt_is_kapnak_Meszarosek_a_szallodafejlesztesre","timestamp":"2019. február. 04. 16:38","title":"Az ingyen pénz mellé kedvezményes hitelt is kapnak Mészárosék a szállodafejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ee6643-006d-4807-b94f-d5dd07715d74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az „Octopus Truck” méltán érdemelte ki a nevét nyolc robotkarjával.","shortLead":"Az „Octopus Truck” méltán érdemelte ki a nevét nyolc robotkarjával.","id":"20190203_autoalagut_colas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ee6643-006d-4807-b94f-d5dd07715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bedd80-e0b3-4e48-b7cf-b22b2eaf2db1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autoalagut_colas","timestamp":"2019. február. 03. 15:13","title":"Ilyen nyolckarú polipokkal mossák az autóalagutakat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az NFL történetének legkevesebb pontot hozó nagydöntőjén hatodik bajnoki címét szerezte a New England Patriots.","shortLead":"Az NFL történetének legkevesebb pontot hozó nagydöntőjén hatodik bajnoki címét szerezte a New England Patriots.","id":"20190204_A_New_England_Patriots_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1207f-8c65-495a-a34f-a945cf46e47f","keywords":null,"link":"/sport/20190204_A_New_England_Patriots_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2019. február. 04. 05:05","title":"A New England Patriots nyerte a Super Bowlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]