Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február végétől a jelenleginél jóval transzparesebb lehet a Facebook hirdetési rendszere. Hamarosan azt is megnézhetjük, ki adta át a hirdetőnek az adatainkat.","shortLead":"Február végétől a jelenleginél jóval transzparesebb lehet a Facebook hirdetési rendszere. Hamarosan azt is...","id":"20190207_facebook_hirdetes_reklam_targetalt_hirdetes_celzott_hirdetes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33d6da-866e-40b9-bbe5-3899d9cbad68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_facebook_hirdetes_reklam_targetalt_hirdetes_celzott_hirdetes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2019. február. 07. 10:33","title":"Most már látni fogja, honnan szerezte meg adatait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu hozzájutott egy dokumentumhoz, amelyből kiderül: az MSZP-s politikus a rendőrökkel egyeztetett.","shortLead":"A 444.hu hozzájutott egy dokumentumhoz, amelyből kiderül: az MSZP-s politikus a rendőrökkel egyeztetett.","id":"20190207_molnar_zsolt_mszp_ellenzek_mtva_szekhaz_rendorseg_papp_daniel_birtokvedelmi_eljaras_jegyzokonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd936e3c-8765-4af6-8735-b1baa44fae50","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_molnar_zsolt_mszp_ellenzek_mtva_szekhaz_rendorseg_papp_daniel_birtokvedelmi_eljaras_jegyzokonyv","timestamp":"2019. február. 07. 11:54","title":"Jegyzőkönyv: rábeszélte volna Molnár Zsolt az ellenzékieket, hogy hagyják el a tévészékházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül, hosszas győzködés és gondolkodás után elvállalta, indul az újabb ciklusért.","shortLead":"Egy félmondattal arra utalt a köztévében, hogy azzal maradt meg a közvetlen főpolgármester-választás, hogy végül...","id":"20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf51f50f-96d7-4d17-a6fd-650628accf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Tarlos_intezhette_el_hogy_maradjon_a_kozvetlen_fopolgarmestervalasztas","timestamp":"2019. február. 07. 10:24","title":"Tarlós intézhette el, hogy maradjon a közvetlen főpolgármester-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","id":"20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2914a-4184-4bce-9c9a-1ba6ac2a89a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","timestamp":"2019. február. 06. 16:10","title":"Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok megpróbálták megakadályozni a rabszolgatörvény megszavazását.","shortLead":"Összesen 38 képviselőre róna ki pénzbüntetést a házelnök. Arról az akcióról van szó, amikor az ellenzéki politikusok...","id":"20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5af19-de8f-4809-8ebf-f4c129c1f994","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Rabszolgatorveny_Kover_buntetni_keszul_az_ellenzek_szerint_ez_elfogadhatatlan","timestamp":"2019. február. 07. 15:31","title":"Rabszolgatörvény: Kövér büntetni készül, az ellenzék szerint ez elfogadhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","shortLead":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","id":"20190206_vadriaszto_sip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95aa1b2-c478-4fc8-a609-3a0bdb5ba952","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_vadriaszto_sip","timestamp":"2019. február. 07. 04:05","title":"Vadriasztó sípot osztogatnak a rendőrök, de tényleg ér valamit? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti képviselők elmennének a falig, egymilliárd forintot adnának az állami kórháznak úgy, hogy a város hitelt se vegyen fel. A költségvetést levették a napirendről, de azért az egymás heccelése nem maradt el.","shortLead":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti...","id":"20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c808e-6c56-414d-bdab-4f8a8193cbf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","timestamp":"2019. február. 08. 13:22","title":"Kapott egy hét haladékot a Fidesztől Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és kivonni. A méhekről eddig ezt nem gondolták, de úgy tűnik: ők is képesek erre.","shortLead":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és...","id":"20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3c95-32f1-43f2-89aa-e41836a762a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","timestamp":"2019. február. 07. 09:33","title":"Bebizonyították a tudósok: a méhek is képesek összeadni és kivonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]