[{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön két dolgot is elárult az LG a Barcelonában érkező új csúcsmobiljáról: a nevét és azt, hogy milyen előlapi kamera számíthatunk tőlük.","shortLead":"Csütörtökön két dolgot is elárult az LG a Barcelonában érkező új csúcsmobiljáról: a nevét és azt, hogy milyen előlapi...","id":"20190207_lg_g8_thinq_barcelona_mobile_world_congress_2019_3d_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e226ffe5-e7db-4d21-aff8-d8590ab5828d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_lg_g8_thinq_barcelona_mobile_world_congress_2019_3d_kamera","timestamp":"2019. február. 07. 14:33","title":"Olyan kameratechnológiát kap az LG új csúcsmobilja, amit az iparban is használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0e2b-8f91-49b8-b487-2050071c411f","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Isten, halál, elmúlás, gyerekkor – mélyen személyes szólólemezzel jelentkezett Lovasi András, aki generációja állapotáról is beszámol a Tűzijáték délben különös, minimalista hangszerelésű dalaiban. A lemezt a hvg.hu-n hallgathatják meg először.","shortLead":"Isten, halál, elmúlás, gyerekkor – mélyen személyes szólólemezzel jelentkezett Lovasi András, aki generációja...","id":"20190207_A_lelkemben_a_popzene_meghalt__Lovasilemezpremier_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0e2b-8f91-49b8-b487-2050071c411f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b669b6-c945-427a-960d-c3a0719d1538","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_A_lelkemben_a_popzene_meghalt__Lovasilemezpremier_a_hvghun","timestamp":"2019. február. 07. 11:00","title":"„A lelkemben a popzene meghalt” – Lovasi András-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Plasztikai beavatkozáson estek át a Magyarországon kezelt bangladesi kislányok. Már csak a végleges szétválasztó műtét van hátra, amelyre várhatóan a nyáron fog sor kerülni. ","shortLead":"Plasztikai beavatkozáson estek át a Magyarországon kezelt bangladesi kislányok. Már csak a végleges szétválasztó műtét...","id":"20190206_Sikeres_volt_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikrek_ujabb_mutetje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2186b00b-f9eb-4f4e-befe-f572a9f52fba","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Sikeres_volt_a_fejuknel_osszenott_sziami_ikrek_ujabb_mutetje","timestamp":"2019. február. 06. 13:06","title":"Sikeres volt a fejüknél összenőtt sziámi ikrek újabb műtétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a434156a-f5bd-4e97-84f0-e881833d9e63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik áldozat, Follinus Anna azt mondja, egyszerre szomorú és dühítő a kuratórium döntése.","shortLead":"Az egyik áldozat, Follinus Anna azt mondja, egyszerre szomorú és dühítő a kuratórium döntése.","id":"20190206_Mintha_mi_sem_tortent_volna_az_NKA_tamogatja_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_hazaspar_konyvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a434156a-f5bd-4e97-84f0-e881833d9e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505a4a51-0605-4998-819e-78edbaa4130d","keywords":null,"link":"/kultura/20190206_Mintha_mi_sem_tortent_volna_az_NKA_tamogatja_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_hazaspar_konyvet","timestamp":"2019. február. 06. 11:28","title":"Mintha mi sem történt volna, az NKA támogatja a szexuális zaklatással vádolt házaspár könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b11b820-688c-4f95-ada9-d989acdc8b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három autó ütközött össze, teljes az útzár.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, teljes az útzár.\r

\r

","id":"20190207_Halalos_baleset_Agardnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b11b820-688c-4f95-ada9-d989acdc8b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf3023a-8c23-4568-9cf1-3f960219505d","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Halalos_baleset_Agardnal","timestamp":"2019. február. 07. 12:14","title":"Halálos baleset Agárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan értelmezett egy ideje. Egy magyar elemzés azt mutatja meg, hogy az újra induló fegyverkezési verseny és az atomhatalmak szaporodása hogyan növeli a fenyegetettséget.","shortLead":"Az USA kilépett abból az 1987-ben megkötött, fegyverkezést korlátozó szerződésből, amelyet Oroszország is kreatívan...","id":"20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1f0c4-69f1-4f52-a4f1-17d31c23ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b1bb2-0889-428e-abf4-638441a7cb27","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Kozelebb_a_vegitelethez__ujra_eljon_az_atomfegyverekkel_valo_nyilt_fenyegetes_kora","timestamp":"2019. február. 06. 15:31","title":"Közelebb a végítélethez: újra eljöhet az atomfegyverekkel fenyegetés kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai elnök.","shortLead":"David Malpasst, az amerikai pénzügyminisztérium magas rangú tisztségviselőjét jelölte a Világbank elnökének az amerikai...","id":"20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ccb77d-3cce-4124-803d-21383bb00f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84ecc0-c6fd-4351-b9eb-628a045f5a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_donald_trump_amerikai_elnok_vilagbank_jeloles_david_malpass","timestamp":"2019. február. 06. 22:30","title":"Trump a Világbank egyik bírálóját jelöli az intézmény elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76860564-8f9c-4ae4-8c88-22285ac2a661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. ","shortLead":"Szerdán történt egy halálos gázolás a Grassalkovich úton, amelynél most egy új eshetőség is felmerült. ","id":"20190207_soroksar_gazolas_grassalkovich","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76860564-8f9c-4ae4-8c88-22285ac2a661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50416b1d-d9f5-46e3-8c0a-d4d5cd38c9b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_soroksar_gazolas_grassalkovich","timestamp":"2019. február. 07. 10:35","title":"Lehet, hogy már korábban elgázolták és cserbenhagyták a szerdai soroksári áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]