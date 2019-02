Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","id":"20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8bbd2e-e574-45c8-8796-4c9f57ea5560","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","timestamp":"2019. február. 19. 09:15","title":"Mégis érdemes lesz nézni az Oscar-gálát: fellép a Queen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie a 8-9 fős kocsiknak.","shortLead":"A kormány nem most először fogja új autók beszerzését támogatni, legutóbb igen sok feltételnek kellett megfelelnie...","id":"20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c6f07-de08-4f86-999f-f247e2e7286c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_rengeteg_technikai_kriteriuma_lehet_a_25_millioval_tamogatott_7_uleses_autoknak","timestamp":"2019. február. 18. 06:41","title":"Rengeteg technikai kritériuma lehet a 2,5 millióval támogatott 7 üléses autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c3fc7d-2822-470e-a3fc-e7ea95ae4328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duplán különleges fosszíliára bukkantak a Kansasi Egyetem kutatói Dél-Koreában. A pók nemcsak, hogy fosszíliává változott, de ugyanúgy \"világít\" a szeme, mint 110 millió évvel ezelőtt.","shortLead":"Duplán különleges fosszíliára bukkantak a Kansasi Egyetem kutatói Dél-Koreában. A pók nemcsak, hogy fosszíliává...","id":"20190218_pok_fosszilia_maradvany_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c3fc7d-2822-470e-a3fc-e7ea95ae4328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1165a11e-4d60-42ee-93bc-619614180d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_pok_fosszilia_maradvany_del_korea","timestamp":"2019. február. 18. 10:33","title":"Találtak egy 110 millió éve halott pókot, még mindig \"világít\" a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","shortLead":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","id":"20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b2d4-27c4-4e37-a5fe-ef7fc93f3165","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","timestamp":"2019. február. 18. 15:42","title":"Közleményt adott ki Petruska, miután kizárták A Dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A barcelonai Mobile World Congressen mutatkozhat be a Nokia 9 PureView, ami a nagy visszatérés óta a cég eddigi legerősebb mobilja lehet.","shortLead":"A barcelonai Mobile World Congressen mutatkozhat be a Nokia 9 PureView, ami a nagy visszatérés óta a cég eddigi...","id":"20190218_nokia_9_pureview_okostelefon_android_ot_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efcc7f-209d-40b2-b5b2-f7d1c9a1cb6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_nokia_9_pureview_okostelefon_android_ot_kamera","timestamp":"2019. február. 18. 13:03","title":"5 kamera lesz rajta: jön a Nokia eddigi legizgalmasabb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása szerint két éve jóhiszeműen vásárolt.","shortLead":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása...","id":"20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2c8eb-bb14-425a-ac50-e19832d6ba30","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","timestamp":"2019. február. 18. 11:32","title":"Mossa kezeit a Metropolitan Múzeum, és visszaadja a lopott szarkofágot Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Házi őrizetéből lépett meg, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásában.","shortLead":"Házi őrizetéből lépett meg, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásában.","id":"20190218_Megszokott_egy_fogoly_Siofokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15433007-a4e2-4719-aa7f-0356ca4bb7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Megszokott_egy_fogoly_Siofokon","timestamp":"2019. február. 18. 18:15","title":"Megszökött egy fogoly Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia pontosabban jósolja meg a petefészekrákos betegek prognózisát, mint a jelenlegi módszerek - állapították meg brit és ausztrál kutatók.","shortLead":"A mesterséges intelligencia pontosabban jósolja meg a petefészekrákos betegek prognózisát, mint a jelenlegi módszerek...","id":"20190219_mesterseges_intelligencia_petefeszekrak_tulelesi_eselyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d15be1-4db0-43ac-bbf6-6ae5f58d60d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765bcd-0892-447e-be3c-a3982b6f0922","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_mesterseges_intelligencia_petefeszekrak_tulelesi_eselyei","timestamp":"2019. február. 19. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia képes megmondani a petefészekrák túlélési esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]