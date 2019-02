Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„Pénteken történelmet írunk": Izrael felküldi az első Hold-szondáját, Mózes első könyvéről nevezték el
Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán űreszköz a Föld kísérőjén.

Lefújták a V4-ek mai jeruzsálemi csúcstalálkozóját
A lengyelek távolmaradása miatt nem jön létre a csúcstalálkozó, de kétoldalú tárgyalásokat azért tartanak.

Márki-Zay nemet mondott rá, mégis elfogadták Hódmezővásárhely költségvetését
A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter (független) polgármester és Kis Andrea (MSZP) alpolgármester és a Jobbik képviselője nemmel szavazott, egy szocialista képviselő tartózkodott.

Hivatalos: bezárja angliai gyárát a Honda
Igaznak bizonyultak a hétfői sajtóértesülések: a japán autóóriás három éven belül beszünteti a termelést swindoni üzemében.

Lady Gaga felbontotta a jegyességét
Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.

Komoly hatással lesz a filmiparra, ha Oscart nyer a Netflix
Alfonso Cuarón Roma című alkotását tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra, a filmet forgalmazó Netflix pedig mindent latba vet, hogy sikerüljön megszereznie első játékfilmes Oscar-díját. Ám ha a legjobb film díját vasárnap a Roma kapja, annak szakértők szerint mindenképpen komoly hatása lesz a filmiparra - írta vasárnap a The New York Times.

Feljelenti Palkovics Lászlót a Párbeszéd
Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert kétségbe vonja, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter jogosan vett fel éveken keresztül havi 800 ezer forintos fizetést a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetétől. "Elég nagy baj, ha valaki az MTA elnökével kerül vitába"
Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért jó, ha a Corvinus alapítványi tulajdonba kerül, de az ülés felénél lelépett. A szerző számban megjelent fideszes képviselők a napirend előtti vita során folyamatosan a migrációról beszéltek és elmúltnyolcéveztek, az ellenzékiek pedig a végsőkig a túlóratörvényt emlegették. Volt néhány figyelmeztetés, de büntetés nem.