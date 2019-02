Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját.","shortLead":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei...","id":"20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9662b-24d5-45c8-a612-7ed4770521fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","timestamp":"2019. február. 19. 13:34","title":"Huawei-alapító: Nem tud eltiporni minket Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi december 24-én tűnt el. ","shortLead":"A férfi december 24-én tűnt el. ","id":"20190219_Kaarcsony_ota_nem_talalnak_egy_Angyalfoldon_eltunt_idos_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8eb8aca-d2f8-4384-8792-ad4d50ce8502","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kaarcsony_ota_nem_talalnak_egy_Angyalfoldon_eltunt_idos_ferfit","timestamp":"2019. február. 19. 15:07","title":"Karácsony óta nem találnak egy Angyalföldön eltűnt idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","shortLead":"Kovács Zoltán egy rendezvényen arról is beszélt, hogy a kormány narratívája saját magáról sokkal jobb, mint bárki másé. ","id":"20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d6ce31-245e-4ba2-8658-731f711061bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Kovacs_Zoltan_Ha_valami_nem_mukodott_a_kormanyban_mindig_megvolt_a_korrekcio_szandeka","timestamp":"2019. február. 19. 20:19","title":"Kovács Zoltán: Ha valami nem működött, a kormányban mindig megvolt a korrekció szándéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f7657f-574f-4f81-b0da-27632caeb253","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre súlyosabb hiány van tetőfedőből, ácsból és szigetelési szakemberekből. ","shortLead":"Egyre súlyosabb hiány van tetőfedőből, ácsból és szigetelési szakemberekből. ","id":"20190219_Nincs_eleg_tetofedo_az_oszagban_tavaly_osszesen_23an_tanultak_ilyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f7657f-574f-4f81-b0da-27632caeb253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0612b3f4-4e53-46b1-8701-a689c66ddf0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Nincs_eleg_tetofedo_az_oszagban_tavaly_osszesen_23an_tanultak_ilyet","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Nincs elég tetőfedő az országban, tavaly összesen 23-an tanulták ezt a szakmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda esti premier előtt két (renderelt) sajtóképnek látszó felvétel is kiszivárgott a Galaxy Foldról.","shortLead":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980433d1-2e55-4275-a267-b262e17302f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 18:38","title":"Képek: Órákkal a bemutató előtt kiszivároghatott a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig hatásos arcot adni a számoknak. Az RTL Klub pont erre vállalkozott az Isten veled, Magyarország! című új dokumentumsorozatával.","shortLead":"A külföldre költőző magyarok sorsa hálás téma, leginkább azért, mert főleg a riasztó statisztikákat ismerjük, és mindig...","id":"20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f2665-be3b-42db-86d4-214373dd479f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdafdb7-a751-407c-a4ab-23eea1dd9f74","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Kivandorlas_RTL_Klub_Isten_veled_Magyarorszag_dokusorozat","timestamp":"2019. február. 19. 11:57","title":"Minden kivándorlás mögött van egy egyéni sors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a813d-fc06-48d3-be22-f2369567754b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem jogerősen elítélték a férfit, aki 1999-ben meggyilkolta a feleségét. A második felesége buktatta le.","shortLead":"Nem jogerősen elítélték a férfit, aki 1999-ben meggyilkolta a feleségét. A második felesége buktatta le.","id":"20190220_Tizennyolc_evig_titkolta_hogy_beledobta_a_kutba_a_feleseget_aztan_elszolta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368a813d-fc06-48d3-be22-f2369567754b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc833d-298f-4b7a-a9e3-2a399c33915a","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Tizennyolc_evig_titkolta_hogy_beledobta_a_kutba_a_feleseget_aztan_elszolta_magat","timestamp":"2019. február. 20. 20:04","title":"Tizennyolc évig titkolta, hogy beledobta a kútba a feleségét, aztán elszólta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]