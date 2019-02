Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","shortLead":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","id":"20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2265ab45-6db6-4c2c-976f-bcef0b5681ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Vattacukros fekete tea lattét is árulnak majd a világ legnagyobb Starbucks üzletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","shortLead":"A kiváló állapotnak örvendő cseh járgány kis híján 60 esztendős és még a teteje is lenyitható.","id":"20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bac9e4e-aed6-4fcb-984c-571156989b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f312cf-820c-45c6-8c0d-e45806c20fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_gyonyoru_58_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_hazai_skoda","timestamp":"2019. február. 27. 06:41","title":"Gyönyörű: 5,8 millió forint a legdrágább eladó régi hazai Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b8661e-3160-42e8-871d-6c11a03c579b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konkrétan új területekre merészkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum: Petőfi Sándor halálának helyszínét vizsgálná át régészeti módszerekkel a Hadtörténeti Múzeummal karöltve.\r

