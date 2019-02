Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kétségbeesetten próbál kemény valutájához jutni.","shortLead":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás...","id":"20190228_venezuela_nicolas_maduro_arany_aranytartalek_kemeny_valuta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14a31b7-f993-485d-99ea-e82fd24353bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_venezuela_nicolas_maduro_arany_aranytartalek_kemeny_valuta","timestamp":"2019. február. 28. 06:17","title":"Nyolc tonna aranyat vihettek el a venezuelai központi bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","shortLead":"Az ÁEEK ehhez 82 ezer kártyaolvasót bocsátott a közfinanszírozott egészségügyi intézmények rendelkezésére.","id":"20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0598192e-8553-4374-b8bc-2d9d30a294f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Matol_eszemelyivel_is_kivalthatjuk_a_gyogyszert_a_patikakban","timestamp":"2019. február. 27. 09:38","title":"Mától e-személyivel is kiválthatjuk a gyógyszert a patikákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8481055-2f30-4f3a-943b-aa98db0c67fd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az energetikai hivatal azért fizetne közpénzből a Budavári Önkormányzatnak 68 millió forintot, hogy az elnök legyen továbbra is egy 101 négyzetméteres, a Halászbástyához közeli lakás bérlője – derül ki a hvg.hu birtokába került javaslatból. Ebből ugyanis megtudtuk, hogy a korábban fideszes országgyűlési képviselőként tevékenykedő elnök, Dorkota Lajos már kinevezése óta használhatja a 153 millió forintot érő ingatlant Orbán Viktor hivatalának köszönhetően. Az elnök fizetése közel 3,3 millió, de még a várbeli lakás kedvezményes, 42 ezer forintos bérleti díját is a hivatal állja. Az energetikai hivatal szerint az elnököt egy miniszteréhez hasonló juttatások illetik meg, de azt nem tudták megmagyarázni, miért nem találtak költséghatékonyabb megoldást, mint hogy egy jogért fizetnek ki ennyit.","shortLead":"Az energetikai hivatal azért fizetne közpénzből a Budavári Önkormányzatnak 68 millió forintot, hogy az elnök legyen...","id":"20190228_68_millio_forintot_fizettek_csak_a_jogert_hogy_az_energetikai_hivatal_elnoke_is_a_Varban_lakhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8481055-2f30-4f3a-943b-aa98db0c67fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a29a103-011e-4cb4-8964-2dd2b0c3b2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_68_millio_forintot_fizettek_csak_a_jogert_hogy_az_energetikai_hivatal_elnoke_is_a_Varban_lakhasson","timestamp":"2019. február. 28. 06:30","title":"Várbeli lakás az energetikai fejesnek is: 3 milliós fizetés, 43 ezres lakbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","shortLead":"Vélhetően felfogta, hogy nem a jó irányba megy, próbálta menteni a helyzetet.","id":"20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=455ec0e7-88b7-45c6-8059-94c08d2f1ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b8930f-8858-489a-857d-e39b940227b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Sztrokot_kaphatott_egy_kamionos_aki_szembe_ment_a_forgalommal_Szombathelynel","timestamp":"2019. február. 27. 09:08","title":"Sztrókot kaphatott egy kamionos, aki szembement a forgalommal Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az, hogy a magyar kormányfő feldúlhatja hazánkat, és veszélybe sodorhatja Európát, az nem kis részben Merkel kancellár felelőssége” – írta a volt miniszterelnök, a DK elnöke.","shortLead":"„Az, hogy a magyar kormányfő feldúlhatja hazánkat, és veszélybe sodorhatja Európát, az nem kis részben Merkel kancellár...","id":"20190227_Gyurcsany_levelet_irt_Merkelnek_Szemet_huny_Orban_onkenyuralma_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6676e6b-9364-45e5-800e-88d06a3372ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac09b6f7-0960-47b4-a16c-0d3ef5bcbf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Gyurcsany_levelet_irt_Merkelnek_Szemet_huny_Orban_onkenyuralma_folott","timestamp":"2019. február. 27. 11:23","title":"Gyurcsány levelet írt Merkelnek: Szemet huny Orbán önkényuralma fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Nem kapott környezetvédelmi engedélyt a budapesti körgyűrű kiváltására szánt M100-ashoz kapcsolódó egyik elkerülő út, ami a tiltakozó pilisi falvak érveit támasztja alá. A kormány lépései miatt egyre követhetetlenebbé válik az M0-s fejlesztésének folytatása, az azonban már látszik: jól járhat Varga Mihály.","shortLead":"Nem kapott környezetvédelmi engedélyt a budapesti körgyűrű kiváltására szánt M100-ashoz kapcsolódó egyik elkerülő út...","id":"20190228_Maris_omladozik_az_Esztergomig_kanyarodo_M0s_otlete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582075bc-912e-4f23-b8cf-50f884c59669","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Maris_omladozik_az_Esztergomig_kanyarodo_M0s_otlete","timestamp":"2019. február. 28. 11:35","title":"Máris omladozik az Esztergomig kanyarodó M0-s ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltették a Magyar Nemzeti Bank honlapjára a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagot. A nyugdíjasoknak Jóléti Alapot, a lakáshitelekkel kapcsolatban egyszerűbb ügyintézést javasolnak Matolcsyék.","shortLead":"Feltették a Magyar Nemzeti Bank honlapjára a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomagot. A nyugdíjasoknak Jóléti...","id":"20190227_Joleti_alapot_hozna_letre_a_nyugdijaknak_Matolcsy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af154ba3-ffd2-4d3d-a509-a1d00348c174","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Joleti_alapot_hozna_letre_a_nyugdijaknak_Matolcsy","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Matolcsyék a nyugdíjasoknak és a hitelfelvevőknek is kedveznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]