[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az Akadémia nem tégla és habarcs. Nem egy szám a költségvetésben. Nem holt dolgok leltára” – írja az ADF.","shortLead":"„Az Akadémia nem tégla és habarcs. Nem egy szám a költségvetésben. Nem holt dolgok leltára” – írja az ADF.","id":"20190311_MTAugy_a_keresztenyuldozesekhez_hasonlitja_a_helyzetet_az_Akademiai_Dolgozok_Foruma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc8a56-6afa-440c-9be4-54258ee4cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_MTAugy_a_keresztenyuldozesekhez_hasonlitja_a_helyzetet_az_Akademiai_Dolgozok_Foruma","timestamp":"2019. március. 11. 09:05","title":"MTA-ügy: a keresztényüldözésekhez hasonlítja a helyzetet az Akadémiai Dolgozók Fóruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok csak formális hitelbírálatot végeznek majd az igénylőknél. ","shortLead":"A bankok csak formális hitelbírálatot végeznek majd az igénylőknél. ","id":"20190311_Novak_Nem_kell_friss_hazasnak_lenni_a_10_millios_hitelhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8d7a86-8ead-485d-9d32-95e959a4822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Novak_Nem_kell_friss_hazasnak_lenni_a_10_millios_hitelhez","timestamp":"2019. március. 11. 17:55","title":"Novák: Nem kell friss házasnak lenni a 10 milliós hitelhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiszivárgott titkos iratok szerint Erdoganék pontosan tisztában voltak vele, mi készül ellenük 2016-ban, de eszük águkban nem volt megakadályozni - inkább kihasználták a helyzetet. ","shortLead":"Kiszivárgott titkos iratok szerint Erdoganék pontosan tisztában voltak vele, mi készül ellenük 2016-ban, de eszük...","id":"20190312_Recep_Tayyip_Erdogan_torokorszag_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a62cd91-128a-4db0-8083-d9a0c8051130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fafff-16e6-42b3-a4d9-d961e85f728f","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Recep_Tayyip_Erdogan_torokorszag_puccs","timestamp":"2019. március. 12. 14:40","title":"Kiszivárgott iratok szerint Erdogan előre tudott a puccskísérletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32e3ed-374a-4de6-9210-ae5d93e536d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 13:25","title":"Öngyújtóval a kezében fogták el a 2400 szalmabálát felgyújtó férfit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","shortLead":"A 30-as kilométernél felborult egy teherautó.","id":"20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a31da00-f20c-40ef-a6b8-f3613cffee4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_ujabb_baleset_az_M0n_most_teherauto_borult_fel","timestamp":"2019. március. 12. 10:06","title":"Újabb baleset az M0-son, most teherautó borult fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","shortLead":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","id":"20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c9f1bd-92c5-4f95-9f76-a1b794eedb4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","timestamp":"2019. március. 12. 09:54","title":"A Kúria szerint sem vizsgálhatók a Juncker-ellenes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan útszakaszok és közlekedési helyzetek, ahol a túl alacsony tempó jelentheti a legnagyobb balesetveszélyt.","shortLead":"Akadnak olyan útszakaszok és közlekedési helyzetek, ahol a túl alacsony tempó jelentheti a legnagyobb balesetveszélyt.","id":"20190311_tudta_nemcsak_a_gyorshajtokat_a_tul_lassan_kozelekedoket_is_buntethetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d44360f-6bf8-402d-ad4f-e9369f6a7ec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_tudta_nemcsak_a_gyorshajtokat_a_tul_lassan_kozelekedoket_is_buntethetik","timestamp":"2019. március. 11. 06:41","title":"Tudta? Nemcsak a gyorshajtókat, a túl lassan közelekedőket is büntethetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet, és nem Portikék, akiket gyanúsítanak. A rendőrség ezt másképp gondolja.","shortLead":"A bíróság perújítást rendelt el, mivel a börtönben ülő Jozef Rohác bérgyilkos azt mondta, ő ölte meg Prisztás Józsefet...","id":"20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff32ef-541c-4be2-aed8-486e286ae744","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_A_rendorseg_nem_hisz_Rohacnak_hetfon_targyaljak_ujra_a_Prisztasugyet","timestamp":"2019. március. 11. 07:42","title":"A rendőrség nem hisz Rohácnak, hétfőn tárgyalják újra a Prisztás-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]