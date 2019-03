Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép. Farkas lemond mentelmi jogáról.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek...","id":"20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31577b9c-d1eb-4219-8914-2c3d809bcd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","timestamp":"2019. március. 13. 12:35","title":"Lemond a mentelmi jogáról a választási csalással gyanúsított jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Hungexpón, a XII. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján.","shortLead":"Magyarország ajánlata a fiataloknak a biztonságos környezet és a biztos jövő – mondta Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f3b65a-66db-4294-a75a-8880afe4abdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Orban_uzent_a_tanaroknak_Neveljenek_hazaszereto_fiatalokat","timestamp":"2019. március. 12. 12:12","title":"Orbán üzent a tanároknak: Neveljenek hazaszerető fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af9ad61-835b-42e4-bef4-82401535e7c8","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A nők vállalkozókedvének megismerése mind a vállalati szféra, mind a makrogazdasági irányelvek kidolgozói szempontjából egyre érdekesebb téma. A globális gazdaságot tekintve e téren egyre szűkül a különbség a nők és a férfiak szerepvállalása között. Bár a trendek országonként eltérők, a Bisnode alább bemutatott indexe pozitív összefüggést mutat a nők gazdasági aktivitása és az egyes országok gazdasági mozgásai között.","shortLead":"A nők vállalkozókedvének megismerése mind a vállalati szféra, mind a makrogazdasági irányelvek kidolgozói szempontjából...","id":"bchbisnode_20190312_bisnode_felmeres_nok_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af9ad61-835b-42e4-bef4-82401535e7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f040f0a-3679-4a64-a218-240c8090b570","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190312_bisnode_felmeres_nok_gazdasag","timestamp":"2019. március. 12. 14:32","title":"Felmérés: Mekkora a nők szerepe a gazdaságban? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"8a1f9f95-720f-4656-a75f-98cade7f77c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vitába keveredett Gal Gadot és Izrael miniszterelnöke.","shortLead":"Vitába keveredett Gal Gadot és Izrael miniszterelnöke.","id":"20190312_Gal_Gadot_Benjamin_Netanjahu_Izrael_arabok_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1f9f95-720f-4656-a75f-98cade7f77c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00957902-0b09-4286-a3cd-b16841e6d4e0","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Gal_Gadot_Benjamin_Netanjahu_Izrael_arabok_valasztas","timestamp":"2019. március. 12. 11:18","title":"Wonder Woman nekiment Netanjahunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","shortLead":"A leggyorsabb kört futó versenyzőnek is jár egy pont, ha amúgy is az első 10-ben végez. ","id":"20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebb4383-0acb-469f-a7bd-06b9928d720b","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Uj_pontszerzo_szabalyt_vezettek_be_a_Forma1ben","timestamp":"2019. március. 11. 20:54","title":"Új pontszerző szabályt vezettek be a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma azon aggódni, hogy a gépek öntudatra ébrednek és elpusztítják az emberiséget, olyan mintha éppen a Mars túlnépesedéséért aggódnánk – hangzott el az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban tartott, mesterséges intelligenciáról szóló előadáson. A technológia jelenlegi fejlettségi szintje mellett aktuálisabb problémának tűnik az adatgyűjtés.","shortLead":"Ma azon aggódni, hogy a gépek öntudatra ébrednek és elpusztítják az emberiséget, olyan mintha éppen a Mars...","id":"20190313_szuk_mesterseges_intelligencia_boldog_viktor_dxc_technology_akg_talks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e2b30-1d25-4934-afdc-5adaf84af4ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_szuk_mesterseges_intelligencia_boldog_viktor_dxc_technology_akg_talks","timestamp":"2019. március. 13. 11:03","title":"\"Megdöbbennénk, ha tudnánk, hogy mennyi mindent tudnak rólunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak teljesülnie kell, azokból nem enged. Egyelőre nincs megegyezés, folytatják a tárgyalásokat. Weber szeretne megoldást találni, meglátja, erre van-e lehetőség.","shortLead":"Manfred Weber EPP-csúcsjelölt sajtótájékoztatót tartott a Dohány utcai zsinagógánál. Megismételte, három kritériumnak...","id":"20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bf53e5-820d-42d4-914b-e98829704be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Manfred_Weber_sjatotajekoztatoja__ELO","timestamp":"2019. március. 12. 15:31","title":"\"Még sok munka áll előttünk\" – Manfred Weber két sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja újdonságát, azonban újra elkövette azt a kínosnak nevezhető húzást, hogy félrevezető képekkel hirdeti a mobilokat.","shortLead":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja...","id":"20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213cd527-d025-4647-80e5-6627d3351a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","timestamp":"2019. március. 13. 08:03","title":"Ez már megint kínos: a Huawei DSLR géppel készült fotókkal hirdeti a P30-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]