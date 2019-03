Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-hez.","shortLead":"2018-ban több mint 6 ezer lakóingatlant kellett bedőlt hitel miatt értékesíteni, ebből 1348 került a Nemzeti...","id":"20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b95a5fa1-7e98-44a1-a0e9-0b64c30a3b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d23e4d5-2aae-45c5-b0d6-82ebcf952f02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_Tobb_ezer_lakoingatlan_hitele_dolt_be_mar_csak_negyeduket_tudta_kimenteni_a_Nemzeti_Eszkozkezelo","timestamp":"2019. március. 18. 14:27","title":"Több ezer lakóingatlan hitele dőlt be, már csak negyedüket tudta kimenteni a Nemzeti Eszközkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi Christchurch iskolájának diákjai","shortLead":"Két megölt diáktársuk tiszteletére mutatták be a hakát, a maorik rituális emlékező és tisztelgő táncát az új-zélandi...","id":"20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de126589-f592-4554-ab4f-adce593d8dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832697da-f701-4bcc-acd7-78257e49ac9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Meghato_ujzelandi_diakok_a_maorik_ritualis_tancat_mutatjak_be_a_meszarlas_ket_aldozataert","timestamp":"2019. március. 18. 12:24","title":"Megható: új-zélandi diákok a maorik rituális táncát mutatják be a mészárlás két áldozatáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent Chrome 73-as böngésző több újdonságot is kapott, ezek közül az egyik, kereséssel kapcsolatos kifejezetten meglepőnek nevezhető.","shortLead":"A nemrég megjelent Chrome 73-as böngésző több újdonságot is kapott, ezek közül az egyik, kereséssel kapcsolatos...","id":"20190318_google_chrome_73_duckduckgo_bongeszo_keresomotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29313f96-125d-4257-a93d-d1bf7e8e7d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_google_chrome_73_duckduckgo_bongeszo_keresomotor","timestamp":"2019. március. 18. 14:03","title":"Olyat pakolt a Google a Chrome böngészőbe, amire nem gondoltunk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén keresztelő volt a brit királyi családnál.","shortLead":"A hétvégén keresztelő volt a brit királyi családnál.","id":"20190318_Harry_herceg_keresztapa_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f38654-0fed-417e-8371-96d2959d3267","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Harry_herceg_keresztapa_lett","timestamp":"2019. március. 18. 09:17","title":"Harry herceg keresztapa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota súlyos.\r

\r

","shortLead":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota...","id":"20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a818fd-1e41-4eb6-b148-00c1f371f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","timestamp":"2019. március. 17. 16:49","title":"\"8-10 méterre repültek\" - Elalvó sofőr okozhatott balesetet, két rendőr sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban évtizedeken át, és csak a szegreciót megtiltó 1964-es törvény tette okafogyottá.","shortLead":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban...","id":"201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041748c9-b794-4bb6-ba2a-6f96d73d03a7","keywords":null,"link":"/elet/201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","timestamp":"2019. március. 17. 13:00","title":"Egy niggerező világ bédekkere volt a friss Oscar-díjas film Zöld könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","shortLead":"Itt is tiltólistára kerül Jacko. ","id":"20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff22d39-95ec-43bf-8ff3-5683e21c66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707da712-0383-4cbd-a05f-6ab3c378e3e1","keywords":null,"link":"/elet/20190317_Letiltja_Michael_Jackson_dalait_a_brit_XFaktor","timestamp":"2019. március. 17. 13:29","title":"Letiltja Michael Jackson dalait a brit X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]