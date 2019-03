Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő eltitkolta terhességét, a gyanú szerint megfojtotta újszülött gyermekét. ","shortLead":"A nő eltitkolta terhességét, a gyanú szerint megfojtotta újszülött gyermekét. ","id":"20190319_Elozetesbe_kerult_a_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba6c02-25c8-4f1c-804b-28f1f404c14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Elozetesbe_kerult_a_csecsemogyilkossaggal_gyanusitott_no","timestamp":"2019. március. 19. 13:30","title":"Előzetesbe került a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül (?) közzétette, hogy mennyibe kerül majd a készülék.","shortLead":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül...","id":"20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15abec1-8e8e-4c98-8801-1744b3318b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 20. 19:33","title":"Kiszivárgott videó: működés közben a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés született, amely a magyar kormánypárt számára is elfogadható. ","shortLead":"Megszavazta a Fidesz tagságának felfüggesztését az Európai Néppárt (EPP) politikai gyűlése Brüsszelben. Olyan döntés...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Orbánnak mostantól nincs beleszólása a Néppárt döntéseibe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jókora holdhalat találtak a Coorong Nemzeti Park területén. Felfedezői először azt hitték, valamilyen a víz által partra sodort törmeléket, például fadarabot látnak. Csak aztán megmozdult.","shortLead":"Egy jókora holdhalat találtak a Coorong Nemzeti Park területén. Felfedezői először azt hitték, valamilyen a víz által...","id":"20190321_holdhal_del_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bbf67a-4d55-41b5-bb98-0b21a94889ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f31712-eb6b-4d81-af1f-6e27aaba391c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_holdhal_del_ausztralia","timestamp":"2019. március. 21. 08:33","title":"Olyan \"halszörny\" ért partot Dél-Ausztráliában, amire nehezen találunk szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint az nem lehet, hogy ezek a cégek elteszik a profitot, felelősséget viszont semmiért sem vállalnak.","shortLead":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint...","id":"20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2071eb-794a-4ad7-93bf-5e64fbeacc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","timestamp":"2019. március. 19. 13:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: kiterítette kártyáit a Facebook, az új-zélandi miniszterelnök keményen beszólt nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap mint nap. És a benzinkutakon még ennél is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap...","id":"20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596b9f2b-9288-4447-ae20-63d09f3eb876","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","timestamp":"2019. március. 21. 06:41","title":"Egy autó kormánya 4-szer piszkosabb, mint egy nyilvános WC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd791fa-60fd-468b-a35f-e9e99555c3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy épület tetőszerkezete, az ingatlanban túlmelegedett egy gázpalack. ","shortLead":"Kigyulladt egy épület tetőszerkezete, az ingatlanban túlmelegedett egy gázpalack. ","id":"20190319_Mesterlovesz_lott_ki_egy_gazpalackot_Szederkenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd791fa-60fd-468b-a35f-e9e99555c3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e9087-2295-47a4-8d10-bc61c1c76eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Mesterlovesz_lott_ki_egy_gazpalackot_Szederkenyben","timestamp":"2019. március. 19. 16:57","title":"Mesterlövész lőtt ki egy gázpalackot Szederkényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","shortLead":"Életeket mentett Szabó Attila azzal, hogy megállított egy buszt, aminek a vezetője rosszul lett. ","id":"20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=988a3657-de21-46e2-9f73-98d1c3e2a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36125f-4970-41b1-8cb4-ec35247fa255","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_jegyvizsgalo_mav_potlobusz_dicseret","timestamp":"2019. március. 19. 13:18","title":"Kitüntették a hős kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]