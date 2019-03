Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának felfüggesztésére sem kerül sor – mondta az MTI-nek a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a párt alelnöke. Gulyás Gergely hozzátette: a Fidesz a felfüggesztést nem tudja tudomásul venni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja a Néppártot. ","shortLead":"A Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának...","id":"20190320_gulyas_gergely_fidesz_europai_neppart_felfuggesztes_kilepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f0c597-80a5-4876-85c5-0125b7aeac19","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_gulyas_gergely_fidesz_europai_neppart_felfuggesztes_kilepes","timestamp":"2019. március. 20. 13:12","title":"Gulyás: Azonnal elhagyja a Fidesz a Néppártot, ha felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és az élethelyzetünk is.","shortLead":"Zólyomi Zsolt parfümőr szerint parfümválasztásnál nemcsak az számít, hogy mi a kedvenc illatunk, hanem az emlékeink és...","id":"20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a3fd00-000e-4e5c-98a0-110ad075a406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b532c8-8d20-42db-8034-494d26dc69e3","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Biztos_hogy_ezt_akarom_erezni_magamon","timestamp":"2019. március. 21. 14:22","title":"Biztos, hogy ezt akarom érezni magamon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család környékéről.","shortLead":"A felcsúti fociakadémiához 3 milliárd forint tao-támogatás érkezett állami cégektől, még ugyanennyi az Orbán-család...","id":"20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af30a35-faa3-4f45-a37c-e1a351b5f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_3_milliard_taopenz_zudult_Felcsutra","timestamp":"2019. március. 21. 18:25","title":"3+3 milliárd tao-pénz zúdult Felcsútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05672096-2f35-43b2-9de5-6931e253f9cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A szakma ilyen mérvű semmibevétele még sosem fordult elő\" írták, miután szembesültek vele, hogy hiába terjesztették fel szakmai szempontok alapján a kollégáikat például a Jászai Mari-díjra, végül senki nem kapott kitüntetést. Nem példa nélküli az eljárás, a napokban lemondott a Munkácsy-díj bizottság egyik tagja, de méltatlanul bánt el az állam Udvardy Annával is. ","shortLead":"\"A szakma ilyen mérvű semmibevétele még sosem fordult elő\" írták, miután szembesültek vele, hogy hiába terjesztették...","id":"20190320_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_nyilt_level_allami_kituntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05672096-2f35-43b2-9de5-6931e253f9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24baf06c-b757-4671-9951-885694efea75","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_nyilt_level_allami_kituntetesek","timestamp":"2019. március. 20. 12:18","title":"A Magyar Színházi Társaság nyílt levélben akadt ki az állami kitüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt uszítást tartalmazó kommenteket nem szeretnénk látni, vagy a csúnya szavakra és a körmönfont célozgatásokra sem vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"Az angolul már kiválóan értő Tune-t csak fel kell telepíteni a Chrome mellé, majd beállítani, hogy csak a nyílt...","id":"20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84460e4c-9a87-4e8b-8f64-0ac9f3d263ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_chrome_tune_bongeszo_bovitmeny_hozzaszolasok_szurese_a_facebookon_youtubeon_cenzura","timestamp":"2019. március. 20. 11:03","title":"Ki van éhezve a magyar internet erre a Chrome-bővítményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02269fe-355d-40f6-b845-6ebebd72b661","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A költészet világnapján, csütörtökön megkezdődött a Lipcsei Könyvvásár.","shortLead":"A költészet világnapján, csütörtökön megkezdődött a Lipcsei Könyvvásár.","id":"20190321_Tandori_Dezso_emleke_elott_tiszteleg_a_Lipcsei_Konyvvasar_magyar_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02269fe-355d-40f6-b845-6ebebd72b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db159dc-8d38-40bd-aff0-ae5e87f11cb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Tandori_Dezso_emleke_elott_tiszteleg_a_Lipcsei_Konyvvasar_magyar_programja","timestamp":"2019. március. 21. 15:09","title":"Tandori Dezső emléke előtt tiszteleg a Lipcsei Könyvvásár magyar programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fed96b-cd5d-4c8e-9cd2-2566339ed161","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190321_Dal_40_ujjra__igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bohem_Rapszodiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fed96b-cd5d-4c8e-9cd2-2566339ed161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a6e585-1268-43ff-bed0-69690017f542","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Dal_40_ujjra__igy_meg_biztos_nem_hallotta_a_Bohem_Rapszodiat","timestamp":"2019. március. 21. 10:53","title":"Dal 40 ujjra - így még biztos nem hallotta a Bohém Rapszódiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b3999e-8bfe-466e-a40a-3b0b84ee9f44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jaguar egy igen alapos videón mutatta be, hogyan is kellene ülni a volán mögött.","shortLead":"A Jaguar egy igen alapos videón mutatta be, hogyan is kellene ülni a volán mögött.","id":"20190320_autovezetes_helyes_uleshelyzet_jaguar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b3999e-8bfe-466e-a40a-3b0b84ee9f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de662fe-97f0-454b-8548-9695c5961e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_autovezetes_helyes_uleshelyzet_jaguar","timestamp":"2019. március. 20. 17:17","title":"Úgy gondolja, helyesen ül a kormánynál? Ellenőrizze le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]