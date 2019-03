Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban kiderült: valójában parazita ikertestvére növekszik benne.","shortLead":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban...","id":"20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f742e-0b84-4452-8ecb-097e2bfa914d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","timestamp":"2019. március. 22. 18:03","title":"Cisztának hitték, valójában a parazita ikertestvére növekedett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat a kezdőcsapaton ahhoz képest, ahogy a szlovákok vendégeként küldte pályára a magyar labdarúgó-válogatottat. Egy edzést kihagytak regenerálódás céljából. Rossi bátor és agresszív játékot vár a csapattól.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat...","id":"20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc120cdf-a4e2-42a4-b1e8-21a1a75ae7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37730610-9188-4bb1-a540-b10f8fd379f9","keywords":null,"link":"/sport/20190323_Rossi_elarulta_hogyan_kuldi_palyara_a_valogatottat_Horvatorszag_ellen","timestamp":"2019. március. 23. 15:25","title":"Rossi elárulta, hogyan küldi pályára a válogatottat Horvátország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök egy migrációs konferencián beszélt arról, hogy ha nincs még egy nagy európai ország, amely azt gondolja a migrációról, amit mi, akkor a \"soft power aknamunkája miatt\" előbb-utóbb megbukik.","shortLead":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta...","id":"20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e48da67-ef0f-4119-8fc6-01732ee2bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 11:35","title":"Orbán a lehetséges bukásáról beszélt a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01fda4-9a65-419f-af13-ff27da07258e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viddo reklámmentes videózást ígér, ezért azonban fizetni kell. A tartalomgyártók viszont már egy megtekintés után is részesedést kapnak a bevételből.","shortLead":"A Viddo reklámmentes videózást ígér, ezért azonban fizetni kell. A tartalomgyártók viszont már egy megtekintés után is...","id":"20190322_viddo_videomegoszto_platform_elofizeteses_video_reklammentes_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b01fda4-9a65-419f-af13-ff27da07258e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6408175-9775-4b62-a91b-8a6501b11503","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_viddo_videomegoszto_platform_elofizeteses_video_reklammentes_video","timestamp":"2019. március. 22. 14:33","title":"Itt a magyar videómegosztó, ami a YouTube konkurenciája akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox fejlesztői most erre találtak megoldást.","shortLead":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox...","id":"20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f4ed45-dd26-4cd0-a712-31ea7636968c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2019. március. 23. 10:03","title":"Régen várt funkció került a Firefox böngészőbe, ami lecsap a szemtelen weboldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"4,5 milliárd forint, 2018-ban zárolt beruházási pénz feloldását kéri a BKV a budapesti önkormányzattól, mert elfogadott üzleti terv híján nincs elég forrása. A pénzből 40 új buszt vennének, és villamosfelújításra költenének.","shortLead":"4,5 milliárd forint, 2018-ban zárolt beruházási pénz feloldását kéri a BKV a budapesti önkormányzattól, mert elfogadott...","id":"20190322_Van_baj_a_BKV_zarolt_penzt_ker_par_uj_buszra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9837d766-4bed-471d-a557-aaeaf9a99a57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Van_baj_a_BKV_zarolt_penzt_ker_par_uj_buszra","timestamp":"2019. március. 22. 12:46","title":"Van baj, a BKV zárolt pénzt kér pár új buszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a tendencia javul, Magyarországon évente még mindig öt-hatezer emberen végeznek ilyen beavatkozást. Ez Európa-szerte a legtöbb a lakosság arányához viszonyítva – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Bár a tendencia javul, Magyarországon évente még mindig öt-hatezer emberen végeznek ilyen beavatkozást...","id":"20190322_amputacio_magyarorszag_europa_lakossagarany_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f89441-a7ac-43bc-9b83-9c44ac4acfbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_amputacio_magyarorszag_europa_lakossagarany_emmi","timestamp":"2019. március. 22. 16:53","title":"Iszonyú sok amputációt végeznek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]