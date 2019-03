Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak, hogy az emberiség megússza a klímakatasztrófát. Most pár magyar megpróbálja divattá tenni a közösségi faültetést. Az erdőkkel ugyanis jól lehet hűteni a Földet, mi pedig 1800 óta kiirtottuk a kétharmadukat. Indul a MyForest. ","shortLead":"Tudta, hogy 2,8 fokos átlaghőmérséklet-növekedés már tragédiát jelent? Márpedig mind kisebb esélye van annak...","id":"20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1344e-193e-43b8-94a6-5288b1a26bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769fe570-cb0a-42da-9fcc-87b95ac9fc3b","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Mit_mondjak_a_gyerekemnek__Kozossegi_erdotelepites_indul_a_klimakatasztrofa_ellen","timestamp":"2019. március. 24. 14:00","title":"Álmodozásnak tűnik, de ártani nem árt, talán segíthet is a közösségi erdőtelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce808e2-70de-46e1-bc2c-d69967e1d025","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség elzavarná Tarlóst, de nem hisz benne, hogy ez megvalósulhat.","shortLead":"A többség elzavarná Tarlóst, de nem hisz benne, hogy ez megvalósulhat.","id":"20190325_Ellenzeki_osszefogassal_nyerheto_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce808e2-70de-46e1-bc2c-d69967e1d025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978dc73f-4cd1-4520-8659-5a56fa6ac87c","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Ellenzeki_osszefogassal_nyerheto_Budapest","timestamp":"2019. március. 25. 07:11","title":"Ellenzéki összefogással nyerhető Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyre nagyobb a néhány hónapos programozó tanfolyamokat kínáló cégek nyeresége, akkora az informatikushiány.","shortLead":"Egyre nagyobb a néhány hónapos programozó tanfolyamokat kínáló cégek nyeresége, akkora az informatikushiány.","id":"20190326_Keves_a_jo_magyar_informatikus_es_nehany_cegnek_ez_oriasi_uzletet_jelent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7847ec9-c814-48d8-8e3e-ba5e73bdc9bd","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190326_Keves_a_jo_magyar_informatikus_es_nehany_cegnek_ez_oriasi_uzletet_jelent","timestamp":"2019. március. 26. 07:01","title":"Kevés a jó magyar informatikus, és néhány cégnek ez óriási üzletet jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","shortLead":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","id":"20190324_lopott_bentley_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def4903-8aa9-4fc9-aef4-686e7998f3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_lopott_bentley_autos_video","timestamp":"2019. március. 24. 11:28","title":"Az autópálya rossz oldalán menekült valaki egy lopott Bentley-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","shortLead":"Egyre kevesebb teljes állású munkavállaló dolgozik a közlekedési cégnél, de a részmunkaidősökkel pótolnák őket.","id":"20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab28545-05b4-4f9e-a6f8-d86acc9f9873","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Tagadja_a_BKV_hogy_sorra_mondananak_fel_a_dolgozok","timestamp":"2019. március. 26. 05:42","title":"Tagadja a BKV, hogy sorra mondanának fel a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11067f7-93d7-4eef-a3e3-3982051c7073","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kilenc y betűt tartalmaz, nyert is vele egy díjat.","shortLead":"Kilenc y betűt tartalmaz, nyert is vele egy díjat.","id":"20190324_Lehetetlen_kimondani_ennek_a_konyvnek_a_cimet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11067f7-93d7-4eef-a3e3-3982051c7073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54dac742-faeb-4764-bbfc-d9e24846ea7e","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Lehetetlen_kimondani_ennek_a_konyvnek_a_cimet","timestamp":"2019. március. 24. 21:10","title":"Lehetetlen kimondani ennek a könyvnek a címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","shortLead":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","id":"20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28c996-55b4-4bf8-8573-bd99d5cb534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","timestamp":"2019. március. 25. 12:28","title":"Az osztrák belügyminiszter szerint túl jól keresnek a menedékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"","category":"itthon","description":"Visszaszorulóban van a veszélyes kór, ami a védőoltásoknak köszönhető az Emmi szerint.\r

\r

","shortLead":"Visszaszorulóban van a veszélyes kór, ami a védőoltásoknak köszönhető az Emmi szerint.\r

\r

","id":"20190325_Evente_600_magyar_lesz_tudobajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fca3f63-7269-44c9-898c-122704c03424","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Evente_600_magyar_lesz_tudobajos","timestamp":"2019. március. 25. 09:17","title":"Évente 600 magyar lesz tüdőbajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]