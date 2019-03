Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","shortLead":"A két nem által ideálisnak tartott fizetések is jelentősen eltérnek. ","id":"20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2561c5da-9639-4ffb-9a71-d609ffec4de5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_5060_ezer_forintnal_kevesebbet_visznek_haza_a_magyar_nok_a_ferfiaknal","timestamp":"2019. március. 27. 16:58","title":"50-60 ezer forinttal kevesebbet visznek haza a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","shortLead":"Egy óra helyett alig húsz perc alatt lehet majd eljutni a belvárosba Pesterzsébetről és környékéről.","id":"20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6417a7ae-fbd8-4dd9-881b-a381e9b77257","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Valtoztat_a_MAV_a_menetrenden_orulhetnek_a_delpestiek","timestamp":"2019. március. 26. 05:59","title":"Újít a MÁV, örülhetnek a dél-pestiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a Párbeszéd is megerősítette.","shortLead":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b58a0-5bd5-4231-969a-0f6ff292d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","timestamp":"2019. március. 26. 07:30","title":"Korábbi államtitkár segíti Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","shortLead":"Ezt egy felháborodott szemtanú állítja a Borsnak. A lap úgy tudja, a férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","id":"20190326_Segitsegnyujtas_helyett_sokan_inkabb_fotoztak_az_Alleeban_lezuhant_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b8c0ef-7904-49d1-8109-59aa41abe15b","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Segitsegnyujtas_helyett_sokan_inkabb_fotoztak_az_Alleeban_lezuhant_ferfit","timestamp":"2019. március. 26. 08:48","title":"Segítségnyújtás helyett sokan inkább fotózták az Allee-ban lezuhant férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más véleményen voltak.","shortLead":"Jussie Smollett feljelentést is tett a rendőrségen azt állítva, hogy rasszista támadás érte. A hatóságok viszont más...","id":"20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036ee7e1-9a21-45e7-8553-0508410f7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce540719-f4bb-437c-87e9-6771ad093ee6","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Megussza_a_szinesz_akit_azzal_vadoltak_hogy_sajat_magat_verette_meg","timestamp":"2019. március. 26. 21:55","title":"Megússza a színész, akit azzal vádoltak, hogy saját magát verette meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez vajon hogy történt?","shortLead":"Ez vajon hogy történt?","id":"20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1228ea-438d-40d6-8e34-1cf625b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b41ab9-d1fe-40d6-8156-6bcb49c8badc","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Kilenc_apolono_korhaz_szuleszet_terhesseg","timestamp":"2019. március. 26. 13:46","title":"Kilenc ápolónő is gyereket vár egy maine-i kórház szülészeti osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István EP-képviselő írásbeli kérdésére válaszolt Marianne Thyssen EU-biztos. ","shortLead":"Ujhelyi István EP-képviselő írásbeli kérdésére válaszolt Marianne Thyssen EU-biztos. ","id":"20190327_Brusszel_is_aggodik_a_magyar_hajlektalanok_kriminalizacioja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ed495f-ebf1-4538-85d5-f1e36361753a","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Brusszel_is_aggodik_a_magyar_hajlektalanok_kriminalizacioja_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 16:55","title":"Brüsszel is aggódik a magyar hajléktalantörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]