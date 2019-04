Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","shortLead":"A XI. kerületben koccant a színész, de nem ő volt a vétkes.","id":"20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a60772-c720-44bd-850e-f9884e4e9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b52370-e515-4f9c-8270-ec0856be7101","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Autobalesete_volt_Fenyo_Ivannak","timestamp":"2019. április. 02. 08:36","title":"Autóbalesete volt Fenyő Ivánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","shortLead":"A Banka Societe Generale Albania az ország ötödik legnagyobb bankja. ","id":"20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4c8a2a-646b-4c1a-9dce-525c04f8a3af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Teljesen_megvette_egy_alban_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. április. 01. 09:35","title":"Teljesen megvett egy albán bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","shortLead":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","id":"20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d00ef-7d6b-4555-9789-256435bb1f9a","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","timestamp":"2019. március. 31. 21:05","title":"Gólzápor: 7-4 lett a Vasas-Vác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle szemetet kiemeltek.","shortLead":"Az ámbráscetre Szardínia északkeleti részén találtak rá, a testéből a műanyag tányértól a mosóporos zacskóig mindenféle...","id":"20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5a29b1-ed1f-4bff-9c4e-6f7c349ed4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a026dc-0bce-45e9-af3f-3452855ed622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_muanyag_hulladek_partra_vetett_balna_gyomor_szardinia_szennyezes","timestamp":"2019. április. 01. 20:02","title":"22 kiló műanyag hulladékot találtak egy partra vetődött bálna gyomrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79512fb8-355d-4b9d-b485-fde083dfe455","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd eurós beruházási csomagot fogadott el ma az Európai Bizottság, melyből Magyarország is részesül: hazánk az M0-s körgyűrű déli szakaszának fejlesztésére kap 105,5 millió, azaz közel 34 milliárd forintnyi uniós támogatást a strukturális és kohéziós alapból. Corina Crețu, regionális politikáért felelős biztos a hvg.hu-nak a beruházással kapcsolatban azt is elmondta: 2014 és 2020 között az EU a felzárkóztatási támogatásokból 25 milliárd eurót ruház be Magyarországon.","shortLead":"Négymilliárd eurós beruházási csomagot fogadott el ma az Európai Bizottság, melyből Magyarország is részesül: hazánk...","id":"20190402_Unios_biztos_het_ev_alatt_minden_magyarra_727_ezer_forint_jutott_unios_penzekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79512fb8-355d-4b9d-b485-fde083dfe455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e3756c-dc18-4811-aaa6-0df310bc0519","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Unios_biztos_het_ev_alatt_minden_magyarra_727_ezer_forint_jutott_unios_penzekbol","timestamp":"2019. április. 02. 14:30","title":"Uniós biztos: hét év alatt minden magyarra 814 ezer forintnyi EU-s támogatás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 50 halálos áldozattal járó christchurchi merénylet miatt akarnak szigorítani. A törvénytervezet azokat a fegyverek tiltaná, amelyeket a március 15-i támadás során használtak. ","shortLead":"Az 50 halálos áldozattal járó christchurchi merénylet miatt akarnak szigorítani. A törvénytervezet azokat a fegyverek...","id":"20190402_Villamgyorsan_megszavaztak_a_fegyvertorveny_szigoritasat_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00807a28-5549-4d62-9585-df5d8174fb28","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Villamgyorsan_megszavaztak_a_fegyvertorveny_szigoritasat_UjZelandon","timestamp":"2019. április. 02. 08:50","title":"Villámgyorsan megszavazzák a fegyvertörvény szigorítását Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ed26e-d2a5-41f5-8182-f793fb03de9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az állami hátterű Aurus az orosz piac mellett a világ egyéb részein is ismert és elismert márkává kíván válni. Ebben most a versenysportot hívják segítségül.","shortLead":"Az állami hátterű Aurus az orosz piac mellett a világ egyéb részein is ismert és elismert márkává kíván válni. Ebben...","id":"20190402_putyin_orosz_luxusautomarkaja_le_manst_is_meghoditja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ed26e-d2a5-41f5-8182-f793fb03de9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07097fa5-7cb6-4841-8691-9a5f8bc2025a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_putyin_orosz_luxusautomarkaja_le_manst_is_meghoditja","timestamp":"2019. április. 02. 13:21","title":"Putyin orosz luxusautó-márkája Le Mans-t is meghódítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]