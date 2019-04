Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.","shortLead":"Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.","id":"20190405_Elkeserito_videon_a_fonyodi_nadastuz_pusztitasa_szandekos_gyujtogatas_okozhatta_a_katasztrofat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8c28b-603a-4371-911c-4b67573a4b54","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Elkeserito_videon_a_fonyodi_nadastuz_pusztitasa_szandekos_gyujtogatas_okozhatta_a_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 05. 19:33","title":"Elkeserítő videón a fonyódi nádastűz pusztítása, szándékos gyújtogatás okozhatta a katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c801db-4767-4dd6-9e5e-25688aa201ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idős asszony a földre esett, az állatok megijedhettek és ezért téphették szét csütörtökön Szegváron, ezt mondja az áldozat unokája, akié a három kutya. Az állatok szocializáltak, kutyaiskolába is jártak, ezért gazdájuk nem érti, miért vadultak meg.","shortLead":"Az idős asszony a földre esett, az állatok megijedhettek és ezért téphették szét csütörtökön Szegváron, ezt mondja...","id":"20190405_Korabban_semmi_baj_nem_volt_a_nagymamat_szettepo_staffordshire_terrierekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c801db-4767-4dd6-9e5e-25688aa201ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1923551-15b2-4263-9d57-06569ce7d8e8","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korabban_semmi_baj_nem_volt_a_nagymamat_szettepo_staffordshire_terrierekkel","timestamp":"2019. április. 05. 20:56","title":"Korábban semmi baj nem volt a nagymamát széttépő staffordshire terrierekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Péntektől 15 új településen lehet mobilról megvásárolni a Tesco-termékeket. ","shortLead":"Péntektől 15 új településen lehet mobilról megvásárolni a Tesco-termékeket. ","id":"20190405_Tobb_uj_telepulesen_is_bevezette_a_hazhozszallitast_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f878409-9a09-44f2-8f45-b90babaa686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb250a-07b0-4472-8983-819e60a5c82f","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Tobb_uj_telepulesen_is_bevezette_a_hazhozszallitast_a_Tesco","timestamp":"2019. április. 05. 19:43","title":"Több új településen is bevezette a házhoz szállítást a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester kora legnagyobb rajzolója is volt, művészete középpontjában pedig a férfiakt állt. A tárlat bemutatja egy géniusz születését, leszámol néhány népszerű tévhittel, miközben érzékletesen kifejti azt is, hogyan hatottak egymásra a kortársaival – és miért lehet izgalmas összehasonlítani őket.","shortLead":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester...","id":"20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f023a-aad4-4155-bf13-954b7e7fa23d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","timestamp":"2019. április. 05. 19:50","title":"A mogorva zseni, akit az irigyei is buzgón másoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18c2c2d-d51b-4c73-bb6b-32a572ee3e2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei halászat befejeztével visszatértek a bálnavadász hajók Japánba, a 72 napos bálnavadászaton az öt hajó 333 csukabálnát ejtett el az Antarktisz környéki vizeken \"tudományos célból\" – közölte a japán halászati hivatal.","shortLead":"Az idei halászat befejeztével visszatértek a bálnavadász hajók Japánba, a 72 napos bálnavadászaton az öt hajó 333...","id":"20190405_csukabalna_vadaszat_japan_iwc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18c2c2d-d51b-4c73-bb6b-32a572ee3e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e10d01-0d22-4a5c-8361-88bc7775e546","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_csukabalna_vadaszat_japan_iwc","timestamp":"2019. április. 05. 15:03","title":"333 csukabálnát ejtettek a japán vadászhajók, azt mondják, \"tudományos célból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","shortLead":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","id":"20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f32fbe9-8dbc-4972-88b6-d3cb61820bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. április. 04. 11:53","title":"Tevecsikó született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Szakértők szerint a falusi csok elsősorban nem az építőipari vállalkozókat, hanem a malteroskanál megragadására is képes családokat mozgatja majd meg. Csakhogy nemrég megváltozott a jogszabály, és egy bonyolult helyzet állt elő: bár bővült azok köre, akik részt vehetnek a házilagos építkezésben, több dolgot kell dokumentálni.","shortLead":"Szakértők szerint a falusi csok elsősorban nem az építőipari vállalkozókat, hanem a malteroskanál megragadására is...","id":"20190405_Segedmunkas_lesz_sajat_haza_epitesenel_a_falusi_csok_hose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99262f00-ba68-4bd3-b5be-1eb268b5e235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef380125-a462-4a2b-997e-50caa27e7b60","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Segedmunkas_lesz_sajat_haza_epitesenel_a_falusi_csok_hose","timestamp":"2019. április. 05. 13:42","title":"Falusi csok: könnyen pórul járhatnak a kalákában építkezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]