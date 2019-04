Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44522d69-d9fd-4a0a-a688-ec766daf867d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nincs kész, az első tesztverziót már elérhetővé tette a Chromium alapokon nyugvó Edge böngészőből a Microsoft.","shortLead":"Bár még nincs kész, az első tesztverziót már elérhetővé tette a Chromium alapokon nyugvó Edge böngészőből a Microsoft.","id":"20190409_microsoft_edge_chromium_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44522d69-d9fd-4a0a-a688-ec766daf867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e45a680-fead-4de9-b01e-17dccf05e22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_microsoft_edge_chromium_letoltes","timestamp":"2019. április. 09. 12:03","title":"Innen már letöltheti a Microsoft új böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","shortLead":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","id":"20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf98542-1fb1-40a9-bbe5-dddd23f440ed","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","timestamp":"2019. április. 09. 08:31","title":"Ókovács kérésére afroamerikainak vallja magát az Operaház 15 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek szinte vallásos jelleget öltött.\r

","shortLead":"Egy kisebb tömeg gyűlt össze, amikor a miniszterelnök aláírásával segítette pártját. Az esemény egyes résztvevőknek...","id":"20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3f5fc-aa46-40de-91b0-d358d87f9414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c820f7ac-0f6d-4600-9f7c-1d95bf9b6f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Orban_mar_alairt_es_csoduletet_okozott_Erzsebeten","timestamp":"2019. április. 08. 09:33","title":"Orbán már aláírt, és csődületet okozott Erzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisboltok nem jártak jól, hiába akarták őket helyzetbe hozni, de cserébe legalább utálják a lengyelek is a vasárnapi zárva tartást.","shortLead":"A kisboltok nem jártak jól, hiába akarták őket helyzetbe hozni, de cserébe legalább utálják a lengyelek is a vasárnapi...","id":"20190407_A_lengyel_kormany_is_megprobalkozott_a_vasarnapi_boltzarral_teljes_katasztrofa_az_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992d78cd-7e0f-4c90-aac3-8b36d4b82a54","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_A_lengyel_kormany_is_megprobalkozott_a_vasarnapi_boltzarral_teljes_katasztrofa_az_eredmeny","timestamp":"2019. április. 07. 17:53","title":"A lengyel kormány is megpróbálkozott a vasárnapi boltzárral, teljes bukás az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613e7bcd-761a-4d04-8eae-685691fd65c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összefogtak az írók és illusztrátorok, hogy segítsenek a hajléktalanoknak.\r

","shortLead":"Összefogtak az írók és illusztrátorok, hogy segítsenek a hajléktalanoknak.\r

","id":"20190408_Otthonmesek_muveszek_segitenek_hajlekhoz_jutni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613e7bcd-761a-4d04-8eae-685691fd65c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04884307-f16a-43a0-a3c1-446da43d6cde","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Otthonmesek_muveszek_segitenek_hajlekhoz_jutni","timestamp":"2019. április. 08. 14:24","title":"Otthonmesék: művészek segítenek hajlékhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz újraszámlálás.","shortLead":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz...","id":"20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00f84f-ae66-4214-8e14-a7a2d9b6720a","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","timestamp":"2019. április. 09. 05:37","title":"Szembement Erdogannal a török választási tanács, nem lesz újraszámlálás Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el a világtörténelem egyik legkegyetlenebb népirtó akciója: száz nap alatt a ruandai hutuk felhergelt bandái mintegy 800 ezer tuszit, illetve mérsékelt hutut gyilkoltak le. A bosszúakcióknak több mint százezer hutu esett áldozatul, a világ pedig alig tett valamit, hogy megakadályozza a tömegmészárlást. Azt a tömegmészárlást, amelyről tudni lehetett, hogy meg fog történni, s amelyet alaposan elő is készítettek.","shortLead":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el...","id":"20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c260e3d-adc5-42dc-9ae2-80fb7c56ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","timestamp":"2019. április. 07. 16:00","title":"A halál száz napja - 25 éve kezdődött a ruandai népirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

","shortLead":"Ócsa térségében gyulladt ki egy kamion rakománya, nagy a torlódás.\r

","id":"20190408_Komoly_kamion_es_erod_is_eg_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf02df88-f21b-4f8c-aa01-b8ad4e0e4014","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Komoly_kamion_es_erod_is_eg_az_M5oson","timestamp":"2019. április. 08. 11:22","title":"Komoly: kamion és erdő is ég az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]