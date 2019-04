Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és pszichológusok meglátásainak felhasználásával próbál tanácsot adni a kérdés megválaszolásához.","shortLead":"Lehetséges-e, hogy a kettőt valamilyen egyszerű módon kombináljuk? Sarah Tomley pszichoterapeuta neves közgazdászok és...","id":"20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4cc2ac2-9807-4c72-9b78-59ac84fe9bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a35542-7822-4a3c-b744-df6d8eda7488","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190407_Melyik_a_fontosabb_a_fizetes_vagy_a_munka","timestamp":"2019. április. 07. 19:15","title":"Melyik a fontosabb: a fizetés vagy a munka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha már a puccsról letettek a konzervatívok.","shortLead":"Ha már a puccsról letettek a konzervatívok.","id":"20190408_Ennyit_a_Brexitrol_A_brit_kormanypart_mar_jelolteket_toboroz_az_EPvalasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7270d-3be9-4ee9-9a5f-ada5fe1da0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905d6acd-fa6e-40cc-b874-c31dd9ca89ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Ennyit_a_Brexitrol_A_brit_kormanypart_mar_jelolteket_toboroz_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. április. 08. 19:22","title":"Ennyit a Brexitről? A brit kormány már az EP-választásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre használja. ","shortLead":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre...","id":"20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ae48cb-a274-4d76-8f1c-00acd9dc2972","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","timestamp":"2019. április. 08. 16:38","title":"Rendőrök igazoltattak ellenzéki aláírásgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják. ","shortLead":"Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják. ","id":"20190408_1989es_tevekenysege_miatt_emeltek_vadat_Iliescu_volt_roman_allamfo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6890f18b-7e84-4856-ab73-64e4b0e54644","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_1989es_tevekenysege_miatt_emeltek_vadat_Iliescu_volt_roman_allamfo_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 12:21","title":"1989-es tevékenysége miatt emeltek vádat Iliescu volt román államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. ","shortLead":"Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat...","id":"20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de04798-a8ad-461c-8e9a-850b1b5e5961","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_konditerem_korhaz_bakterium_fertozes_gomba_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 08. 18:33","title":"Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]