[{"available":true,"c_guid":"d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","shortLead":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","id":"20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee64cb-9c2f-4034-8810-04ea044f5e30","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","timestamp":"2019. április. 11. 16:10","title":"Megvétózta a szlovák elnök a himnuszéneklést tiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. ","shortLead":"Szinte rajong az internet a 29 éves Katie Boumanért, a fiatal nő volt ugyanis az egyik, aki oroszlánrészt vállalt...","id":"20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a987d0b5-a76b-42be-958c-308179bfe1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2134f89a-c963-4865-8584-93af20e2defd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_katie_bouman_fekete_lyuk_foto_esemenyhorizont_tavcso_eht","timestamp":"2019. április. 11. 13:33","title":"Ennek a 29 éves tudós lánynak köszönhetjük a világ első fotóját egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]