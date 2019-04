Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Öt országot találtak csak Európában, ahol többen fizetnek napi szinten készpénzzel, mint itt.","shortLead":"Öt országot találtak csak Európában, ahol többen fizetnek napi szinten készpénzzel, mint itt.","id":"20190416_Nem_hajlandoak_a_magyarok_atszokni_a_keszpenzrol_a_bankkartyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cb53b7-8814-487a-ad5a-7d7f3c774ab4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Nem_hajlandoak_a_magyarok_atszokni_a_keszpenzrol_a_bankkartyara","timestamp":"2019. április. 16. 12:21","title":"Nem hajlandóak a magyarok átszokni a készpénzről a bankkártyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt az újdonságát a Huawei. ","shortLead":"A P30-as széria sem marad Lite verziójú mobil nélkül, és már azt is tudni, milyen specifikációkkal szerelte fel ezt...","id":"20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc0cbc40-e06c-4557-9b0c-309cc498f0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12f701-bb45-42a6-8fd8-102352f37d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_huawei_p30_lite_ar_specifikaciok","timestamp":"2019. április. 15. 18:03","title":"Megjött az olcsóbb Huawei P30 lite, 48+8+2 megapixeles kamera van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori kebelcsodák is.","shortLead":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori...","id":"20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5f83be-2339-4494-8f01-2d57d5f1ebbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","timestamp":"2019. április. 17. 17:15","title":"Teniszcsillag, hajléktalan, börtöntöltelék: az EP-választás legfurcsább jelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1279f6b7-1d7c-478e-b50a-9024755d6bee","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Hont_A_NotreDame_langjai_es_a_teljes_sotetseg","timestamp":"2019. április. 16. 18:25","title":"Hont: A Notre-Dame lángjai és a teljes sötétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban részt vevő dolgozókkal szemben.","shortLead":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban...","id":"20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedfb9f2-1906-4de0-aaac-366fd79072e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Hankook: A szakszervezet szerint retorziók érik a sztrájkban részt vett dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát nem egy nosztalgikus hangulatú címlappal álltak elő. ","shortLead":"Hát nem egy nosztalgikus hangulatú címlappal álltak elő. ","id":"20190416_Macronon_elcelodik_a_NotreDametuz_miatt_korabban_megjeleno_Charlie_Hebdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8433808-08d7-4221-baea-a7e80c4379e3","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Macronon_elcelodik_a_NotreDametuz_miatt_korabban_megjeleno_Charlie_Hebdo","timestamp":"2019. április. 16. 14:55","title":"Macronon élcelődik a Notre-Dame-tűz miatt korábban megjelenő Charlie Hebdo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.","id":"20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86584271-4bb6-4ee4-9475-a74269017c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Biztonsagi_or_bantalmazott_egy_osztrak_not_a_hetvegi_hokidonton","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Biztonsági őr bántalmazott egy osztrák nőt egy budapesti hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kereszténydemokrata politikus reméli, a tragédia felrázza a francia nemzetet a saját franciasága és kereszténysége tekintetében.



","shortLead":"A kereszténydemokrata politikus reméli, a tragédia felrázza a francia nemzetet a saját franciasága és kereszténysége...","id":"20190417_Semjen_Zsolt_Az_ego_NotreDame_kifejezi_az_apokaliptikus_ertekvesztest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c5eb7-9a76-427c-b34f-e98cc4d28ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Semjen_Zsolt_Az_ego_NotreDame_kifejezi_az_apokaliptikus_ertekvesztest","timestamp":"2019. április. 17. 08:14","title":"Semjén Zsolt: Az égő Notre-Dame kifejezi az apokaliptikus értékvesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]