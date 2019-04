Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95fc15f2-a8b5-4335-94dd-c4b81a48bbef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok nő tudja ezt ösztönösen.","shortLead":"Sok nő tudja ezt ösztönösen.","id":"20190424_Ezert_babonazza_meg_a_voros_ruzs_a_ferfiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95fc15f2-a8b5-4335-94dd-c4b81a48bbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195b3d2-f455-4809-b1c7-12edd0f1c52f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190424_Ezert_babonazza_meg_a_voros_ruzs_a_ferfiakat","timestamp":"2019. április. 24. 08:15","title":"Ezért babonázza meg a vörös rúzs a férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","shortLead":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","id":"20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76847bac-46c4-448b-b82d-2e086a7fd869","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. április. 24. 15:24","title":"Megfogta a Boeingot a repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","shortLead":"Miközben azt a pénzt az éhező gyerekeknek is adhatnák – mondja a színésznő.","id":"20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf6186e-8805-4d45-81a7-06d40450cf53","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Pamela_Anderson_kiborult_a_gazdagokon_akik_milliardokat_adomanyoznak_a_NotreDame_ujjaepitesere","timestamp":"2019. április. 24. 14:33","title":"Pamela Anderson kiborult a gazdagokon, akik milliárdokat adományoznak a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és stábtagjai. ","shortLead":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és...","id":"20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d688b-0afc-4776-a4d3-5dc2675eb524","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","timestamp":"2019. április. 25. 07:50","title":"Nagy bejelentésre készül a 25. James Bond-film stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gazdasági és védelmi megállapodások ügyében tárgyalhat Peter Pellegrini az amerikai elnökkel.\r

