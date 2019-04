Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","shortLead":"A 96 éves Menáhem Mendel Taub Izrael egyik legismertebb vallási vezetője volt. ","id":"20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bbd80d-18bc-4ebf-a9bb-0127cf5a4200","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Ezrek_bucsuztattak_a_nagykalloi_haszid_rabbit","timestamp":"2019. április. 29. 10:38","title":"Ezrek búcsúztatták a nagykállói haszid rabbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe lépésétől 2019. április 28-ig – írta meg a bumm.sk.","shortLead":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe...","id":"20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000d66c3-d66d-43ad-be76-1939cbd0bc40","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","timestamp":"2019. április. 28. 22:41","title":"Velünk akartak keménykedni a szlovákok, de a csehekkel szúrtak ki igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Patkánykormánynak\" fogja nevezni ezúttal az MSZP Orbánékat. ","shortLead":"\"Patkánykormánynak\" fogja nevezni ezúttal az MSZP Orbánékat. ","id":"20190429_Patkanykormany__videoval_allt_bele_a_patkanyozasba_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5350bf-ae7c-4acc-8942-0b362f304adf","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Patkanykormany__videoval_allt_bele_a_patkanyozasba_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 29. 10:29","title":"\"Patkánykormány\" – videóval állt bele a patkányozásba az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"sport","description":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább Montenegrót választotta helyette.

","shortLead":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább...","id":"20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f9beb-ca8c-4139-a770-024187872389","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","timestamp":"2019. április. 29. 18:40","title":"Nem utazik az orvos-fociválogatott a mexikói vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","shortLead":"Az angliai Ashdown Forestről mintázta Milne Micimackó lakhelyét. Az aljnövényzet kapott lángra. ","id":"20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fbf8cd-6e28-4a1f-9b1f-0164fbeaf4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab8f037-edf5-429d-bb36-77007619a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Husz_hektaron_langolt_a_Szazholdas_pagony","timestamp":"2019. április. 29. 13:11","title":"Húsz hektáron lángolt a Százholdas pagony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","shortLead":"A Huawei is készített egy olyan mobiltelefont, aminek a keretéből bújik elő a szelfikamera.","id":"20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ed49f1-b746-4e4c-b05b-51fa5ffda7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f62631-9e4f-4045-94cd-48d74a4d86cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_huawei_p_smart_z_okostelefon_android_keretbol_elobujo_kamera","timestamp":"2019. április. 29. 16:03","title":"Különleges kamerát kap a Huawei érkező új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A márciusi új-zélandi iszlámellenes merényletet akarta megtorolni egy nemrég muzulmán hitre tért afganisztáni veterán.","shortLead":"A márciusi új-zélandi iszlámellenes merényletet akarta megtorolni egy nemrég muzulmán hitre tért afganisztáni veterán.","id":"20190430_Terrortamadast_hiusitott_meg_Kaliforniaban_az_FBI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80623517-0b34-4ad3-95dd-b12bf92395b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Terrortamadast_hiusitott_meg_Kaliforniaban_az_FBI","timestamp":"2019. április. 30. 05:53","title":"Az új-zélandi merényletet akarta megbosszulni a fegyveres, lefülelte az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a \"kéréssel\" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét.","shortLead":"Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat...","id":"20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2bbb-e863-4705-ac84-3c1517b9c7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9badbc-3668-4beb-9ff2-48dec7623038","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat","timestamp":"2019. április. 29. 06:30","title":"Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]