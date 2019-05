Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb97f318-78d6-4763-9046-38c19dbc132a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fontos kérdésekben már megszületett a megegyezés, így öt évvel, 2024-ig, meghosszabbítja a monzai Formula–1-es versenypálya szerződését az elitkategória kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media.","shortLead":"A fontos kérdésekben már megszületett a megegyezés, így öt évvel, 2024-ig, meghosszabbítja a monzai Formula–1-es...","id":"20190430_monza_olasz_nagydij_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb97f318-78d6-4763-9046-38c19dbc132a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e2b936-1d17-4b59-a9da-7bcae145f09d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_monza_olasz_nagydij_f1","timestamp":"2019. április. 30. 16:17","title":"Újabb öt évig lesznek versenyek a legendás F1-es pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","shortLead":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","id":"20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7753ad-5c07-4160-af2f-044da61430a1","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","timestamp":"2019. április. 30. 15:55","title":"Vizeletvizsgálattal is ki lehet szűrni a HPV-vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d5a786-993d-4fab-b590-469d1b6d964f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látványos képek és videók készültek róla. ","shortLead":"Látványos képek és videók készültek róla. ","id":"20190501_Video_Tornado_volt_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d5a786-993d-4fab-b590-469d1b6d964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093c59c2-05a8-48e1-99de-8848b7499f9f","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Video_Tornado_volt_Romaniaban","timestamp":"2019. május. 01. 13:07","title":"Videó: Tornádó volt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötven hét börtönt szabtak ki rá. ","shortLead":"Ötven hét börtönt szabtak ki rá. ","id":"20190501_Bortonre_itelte_egy_londoni_birosag_Assangeot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9a6638-87e1-48dc-8510-73ac534f09ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Bortonre_itelte_egy_londoni_birosag_Assangeot","timestamp":"2019. május. 01. 13:32","title":"Börtönre ítélte egy londoni bíróság Assange-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő magasrangú tisztségviselőket, hogy ne támogassák tovább az államfőt, és adják át békésen a hatalmat az USA által elismert ideiglenes államfőnek, Juan Guaidónak. Egyben felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be a latin-amerikai ország ügyeibe.","shortLead":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő...","id":"20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327add6-d7b3-44b6-9dda-cc44add59fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. április. 30. 21:49","title":"Minden opció nyitott Venezuelában – mondta az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaecf5f-e7b7-4667-b369-8abb2ef3ac7f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal van jó dolguk a Sony platformját használóknak, ha a játékfelhozatalt nézzük. A Days Gone nevű PlayStation-játék megint csak nem lett rossz, bár tény: szabadságot azért ne vegyen ki miatta. ","shortLead":"Sokadik alkalommal van jó dolguk a Sony platformját használóknak, ha a játékfelhozatalt nézzük. A Days Gone nevű...","id":"20190430_bend_studio_days_gone_playstation_4_kritika_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfaecf5f-e7b7-4667-b369-8abb2ef3ac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd689f-022e-4230-884a-6e4b2c97c201","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_bend_studio_days_gone_playstation_4_kritika_velemeny","timestamp":"2019. április. 30. 20:00","title":"Zombik, motorosok, világvége: itt az év egyik legjobban várt játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és kötelezték őket a büntetés szövegének közzétételére, de ezt sem tették meg.","shortLead":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és...","id":"20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc12402-e85a-405c-b43e-4ab0e46b14c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","timestamp":"2019. április. 29. 19:20","title":"Nem tette közzé a TV2 korábbi büntetését, ismét megbüntette őket az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]