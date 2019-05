Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közép-Európa katonai kiadásai nőttek a legnagyobbat 2018-ban, a Moszkva miatt érzett fenyegetettség okán. Oroszország eközben kevesebbet költött, Amerika viszont hosszú évek után újra többet. Tavaly a Föld minden egyes lakosára 70 ezer forintnyi katonai kiadás jutott.","shortLead":"Közép-Európa katonai kiadásai nőttek a legnagyobbat 2018-ban, a Moszkva miatt érzett fenyegetettség okán. Oroszország...","id":"20190502_fegyverkezes_katonai_kiadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d7b76-7453-4ac2-9419-ea77f9a86927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_fegyverkezes_katonai_kiadasok","timestamp":"2019. május. 02. 15:25","title":"Putyin miatt fegyverkezik Közép-Európa, Orbán külön úton jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962d91ba-62a5-494c-84ca-284705edc8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És hiába a fejlett orvostudomány, alig van hatásos terápia.","shortLead":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És...","id":"20190502_ritka_betegsegek_kezelese_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962d91ba-62a5-494c-84ca-284705edc8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad98310e-76e9-40d4-9045-737bebea9c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_ritka_betegsegek_kezelese_magyarorszagon","timestamp":"2019. május. 02. 16:03","title":"A betegségek, melyekben 800 ezer magyar érintett, de alig van rájuk hatásos terápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó és a Direkt36 is úgy értesült, hogy a magyar miniszterelnök május közepén találkozhat az amerikai elnökkel.\r

","shortLead":"Az Átlátszó és a Direkt36 is úgy értesült, hogy a magyar miniszterelnök május közepén találkozhat az amerikai...","id":"20190501_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b818d25-d694-4aa2-9046-fd9d3657aa8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_orban_viktor_donald_trump_talalkozo_washington","timestamp":"2019. május. 01. 21:06","title":"Küszöbön a Trump–Orbán-találkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk...","id":"20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0c3c6-7560-4d47-a5b5-76dc3b57dcda","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Max Verstappen: Káromkodás nélkül nincs Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","shortLead":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","id":"20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182474e4-3b71-449c-9828-da4adf4b166d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. május. 03. 10:00","title":"Reptéri lopások: meglepő dolgokról számolt be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Igazi fiesztát ígérnek 70 spanyol pincészet boraival, autentikus tapasokkal, izgalmas előadásokkal és sok meglepetéssel május 3-án, pénteken a Duna Palotában a rendezvény házigazdái. \r

\r

","shortLead":"Igazi fiesztát ígérnek 70 spanyol pincészet boraival, autentikus tapasokkal, izgalmas előadásokkal és sok meglepetéssel...","id":"20190502_Borfieszta_konyvbemutatoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47867e90-24ce-4b96-898e-dfe06d7a8716","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Borfieszta_konyvbemutatoval","timestamp":"2019. május. 02. 17:20","title":"Borfieszta könyvbemutatóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az sem baj, ha a THM magasabb, fő a kiszámíthatóság.","shortLead":"Az sem baj, ha a THM magasabb, fő a kiszámíthatóság.","id":"20190502_Mit_kivan_a_magyar_ados_Legyen_fix_a_torlesztoreszlet_es_stabil_a_kamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f595e80-4fe2-46c6-af7a-999a3c400003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Mit_kivan_a_magyar_ados_Legyen_fix_a_torlesztoreszlet_es_stabil_a_kamat","timestamp":"2019. május. 02. 11:19","title":"Mit kíván a magyar adós? Legyen fix a törlesztőrészlet és stabil a kamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]