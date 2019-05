Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868c120-6fff-4014-9df1-7a7f61aaa305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen felvétel készült. ","shortLead":"Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen...","id":"20190506_landolas_ferihegy_futopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7868c120-6fff-4014-9df1-7a7f61aaa305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30dc40-9ebb-4290-82ef-1cbd6884d02a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_landolas_ferihegy_futopalya","timestamp":"2019. május. 06. 13:33","title":"Kíváncsi, mit látnak a pilóták, amikor Ferihegyen landolnak? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem ártalmas-e nekünk vagy a bolygónknak. Hogyan közelítenék meg ezt a dilemmát egykori neves filozófusok - játszik el a kérdéssel a Mit tenne Nietzsche? című könyv szerzője.","shortLead":"Alig várjuk, hogy nekilássunk finom ebédünknek, ám ott lappang bennünk a kérdés, hogy az elfogyasztott étel nem...","id":"20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5469942a-b7c1-4cbb-a453-157b6aca0c8e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190507_Tenyleg_jobban_kene_torodnunk_azzal_hogyan_allitjak_elo_az_elelmiszereket","timestamp":"2019. május. 07. 13:15","title":"Tényleg jobban oda kéne figyelnünk arra, hogyan állítják elő mindennapi ételeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","shortLead":"A felsővezetékes rendszerből a vele kompatibilis járművek elektromos áramot tudnak felvenni.","id":"20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4776f565-1937-48d4-a973-6169ee1853ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc79126-2d7f-46b1-8706-cc342a53bd2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_lefotoztuk_a_villamositott_autopalyat_nem_lett_tul_szep","timestamp":"2019. május. 07. 13:21","title":"Lefotóztuk a villamosított autópályát, nem lett túl szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintről van szó. Az előző években valamivel rövidebb szöveget kaptak a diákok. ","shortLead":"A középszintről van szó. Az előző években valamivel rövidebb szöveget kaptak a diákok. ","id":"20190507_A_szaktanar_szerint_hosszuak_a_szoveges_feladatok_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd34c9-61f6-4005-b57f-05e46a16eb56","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_A_szaktanar_szerint_hosszuak_a_szoveges_feladatok_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2019. május. 07. 10:07","title":"A szaktanár szerint hosszúak a szöveges feladatok a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","shortLead":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","id":"20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34eb65d-9b9c-4e4e-bbb6-ba905e34a525","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","timestamp":"2019. május. 07. 11:21","title":"Itthon is beárazták a Mercedes első igazi villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki a megengedett időn túl várakozik, vagy egyáltalán nem vett parkolójegyet, illetve ha jegy nélkül még időn túl is parkol. ","shortLead":"Ellentmond egymásnak a közúti közlekedésről szóló törvény és a közterület-felügyeletről szóló törvény, ha valaki...","id":"20190507_kerekbilincs_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d68db9b-2eb1-41fe-9415-7eed86a6cc28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_kerekbilincs_ombudsman","timestamp":"2019. május. 07. 17:20","title":"Az egyik törvény szerint lehet, egy másik szerint nem lehet felrakni kerékbilincset ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud felülkerekedni a Netflix népszerűségén, ezért ingyenessé teszi prémium, eredetileg havidíjért fogható műsorait a YouTube. A bejelentés hazánkra is vonatkozik, egyedül az időpont, ami kérdéses. ","shortLead":"Nem tud felülkerekedni a Netflix népszerűségén, ezért ingyenessé teszi prémium, eredetileg havidíjért fogható műsorait...","id":"20190507_youtube_originals_sorozatok_ingyen_cobra_kai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2912675-719b-40a8-947d-3ff5a5621efb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_youtube_originals_sorozatok_ingyen_cobra_kai","timestamp":"2019. május. 07. 08:03","title":"Itt a nagy YouTube-bejelentés: ingyenesek lesznek a fizetős műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]