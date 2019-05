Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel nincs idő a Brexit kivitelezésére a választásokig, Nagy-Britanniában is megtartják az Európai Parlamenti választásokat, jelentette be David Lidington, a brit kabinetiroda vezetője.\r

\r

","shortLead":"Mivel nincs idő a Brexit kivitelezésére a választásokig, Nagy-Britanniában is megtartják az Európai Parlamenti...","id":"20190507_Most_mar_biztos_NagyBritanniaban_is_lesz_EPvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6f3715-4b5e-45ef-bb7d-3d2d5c987d41","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Most_mar_biztos_NagyBritanniaban_is_lesz_EPvalasztas","timestamp":"2019. május. 07. 16:52","title":"Most már biztos: Nagy-Britanniában is lesz EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67772d9-70ca-4e55-9288-54c71bcc9ba7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két családi cég, a cseh Karlovarské minerální vody (KMV) csoport és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közös elnevezéséről van szó.","shortLead":"Két családi cég, a cseh Karlovarské minerální vody (KMV) csoport és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közös...","id":"20190507_Uj_markanevet_jelentett_be_a_magyar_asvanyvizkiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67772d9-70ca-4e55-9288-54c71bcc9ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58328e10-f615-44e0-98ff-2172455f0ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Uj_markanevet_jelentett_be_a_magyar_asvanyvizkiraly","timestamp":"2019. május. 07. 15:47","title":"Új márkanevet jelentett be a magyar ásványvízkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1236fd65-c28e-4717-9949-cee5fa5f3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Intenzív többletirtással próbálja megoldani a budapesti patkányhelyzetet az RNBH Konzorcium, amely tavaly vette át a patkányszaporulat kordában tartásának feladatát. A Fővárosi Önkormányzat kérdezz-felelekben magyarázta el, miért és hogyan. ","shortLead":"Intenzív többletirtással próbálja megoldani a budapesti patkányhelyzetet az RNBH Konzorcium, amely tavaly vette át...","id":"20190507_intenziv_patkanyirtas_kisokos_rnbh_konzorcium_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1236fd65-c28e-4717-9949-cee5fa5f3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3051e6b7-da73-4c42-90a5-a78b2ad3119e","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_intenziv_patkanyirtas_kisokos_rnbh_konzorcium_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 07. 17:39","title":"Itt a főváros kisokosa az intenzív patkányirtás idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. ","shortLead":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési...","id":"20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778f08c-7d9d-45b8-b08c-1753219d2d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","timestamp":"2019. május. 06. 14:12","title":"A videózás és a tárolók nyitogatása is akadályozta az orosz gép evakuálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport- és luxusautói.","shortLead":"A Cars & Coffee rendezvény keretein belül immár harmadik alkalommal randevúznak egymással hazánk legexkluzívabb sport...","id":"20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9109345a-6b48-4eec-b1aa-1ab051d83ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ba6c28-09d4-4d0c-b2ae-7a5190cd0031","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_ritka_ferrarikat_nezne_eloben_vasarnap_keszthelyen_megteheti","timestamp":"2019. május. 06. 13:21","title":"Megnézné a legkülönlegesebb hazai szuperautókat? Keszthelyen megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee4bbdb-2684-45b5-872c-551aaa2fab9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barabás a hazai zenei élet egyik legkülönlegesebb alkotó-előadója. Zenéjében a jazz a „kályha”, ám nem ragad le a műfaj tradicionális megközelítésénél, szerzeményeiben az elektronikus tánczene, a funk, a soul és az artpop elemei keverednek izgalmasan.","shortLead":"Barabás a hazai zenei élet egyik legkülönlegesebb alkotó-előadója. Zenéjében a jazz a „kályha”, ám nem ragad le a műfaj...","id":"20190506_Barabas_Lorinc_algorythms_album_nagylemez_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ee4bbdb-2684-45b5-872c-551aaa2fab9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4e84e-6fb3-4873-92c0-eb7601968a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Barabas_Lorinc_algorythms_album_nagylemez_premier","timestamp":"2019. május. 06. 14:31","title":"Személyes algoritmusok – itt meghallgathatja Barabás Lőrinc új nagylemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329718a4-5372-4bff-9d57-6ebd5ec2842a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozat aláírásával befejezni az Északi-sarkvidéki Tanács miniszteri tanácskozását, miután az Egyesült Államok diplomáciai források szerint ellenezte, hogy a klímaváltozás fogalma szerepeljen a dokumentumban.","shortLead":"1996-os megalakulása óta első alkalommal nem sikerült közös zárónyilatkozat aláírásával befejezni az Északi-sarkvidéki...","id":"20190508_donald_trump_mike_pompeo_klimavaltozas_jegtakaro_eszak_sarkvideki_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329718a4-5372-4bff-9d57-6ebd5ec2842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7598a3-e14e-40a1-acf1-b8015322b349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_donald_trump_mike_pompeo_klimavaltozas_jegtakaro_eszak_sarkvideki_tanacs","timestamp":"2019. május. 08. 07:17","title":"Trumpék lehetőséget látnak a jégsapkák olvadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]