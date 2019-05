Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eredmény: több zöld hajtás, kevesebb gumó.","shortLead":"Az eredmény: több zöld hajtás, kevesebb gumó.","id":"20190507_Hoallo_burgonyat_fejlesztettek_ki_nemet_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56876e8-922e-4a17-be8b-6bd29055f3b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Hoallo_burgonyat_fejlesztettek_ki_nemet_kutatok","timestamp":"2019. május. 07. 11:15","title":"Hőálló burgonyát fejlesztettek ki német kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó üzenettel. A Fidesz kampányának egyik vezérmotívuma ez, vagyis az alig burkolt rasszizmus, a másik pedig a \"nemzetek Európája\", vagyis annak a föderatív Európai Uniónak az elutasítása, amelyben az állami funkciók növekvő részét adják át a tagállamok az Unió közös intézményeinek.","shortLead":"Pörög az EP-választási kampány, tele a hirdetőoszlopok a Brüsszelnek címzett, a bevándorlás megállítására felhívó...","id":"20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03924ba3-8461-429a-a42d-db7af65473ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Bauer_Zsakok_es_foltok","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Bauer: Zsákok és foltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","shortLead":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","id":"20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4d323-5835-4935-aa81-b6881d6179bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","timestamp":"2019. május. 07. 14:33","title":"Nagyot lép előre Ghána, drónok fogják kivinni az életmentő gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2019. május. 07. 17:30","title":"5 tény a férfibetegségről, amitől a rendszeres szex is megvédhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank székházában.","shortLead":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank...","id":"20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a92401-c868-475c-b2f2-4197fbaf2558","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","timestamp":"2019. május. 07. 15:25","title":"Matolcsy György reklámozta a jegybank új programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban róla csinált most egy új játékot az Apple. ","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere, Warren Buffett egykor újságkihordással kereste a kenyerét. Erről, pontosabban...","id":"20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ab160b-d64c-4ec0-9e3d-881a37cbd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b12130-0a1c-4b7d-87bd-96a3dfc86c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_warren_buffett_paper_wizard_apple_mobiljatek_ios_iphone","timestamp":"2019. május. 08. 12:03","title":"11 év után új iPhone-játékot adott ki az Apple, nem is akárkiről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","shortLead":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","id":"20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca7ca9-c2be-4b0c-b708-d4a815cc9935","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. május. 06. 15:40","title":"Megszületett Meghan Markle és Harry herceg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]