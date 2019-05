Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","shortLead":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","id":"20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f003fa-5b01-482e-be1d-64a49f1c04c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","timestamp":"2019. május. 15. 11:40","title":"Simán megy az Autobahnon 300 felett a legkisebb RS Audi, amit megpiszkáltak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál aktívabban igyekszik érvényesíteni akaratát a klímaváltozás miatt egyre elérhetőbbé váló térségben.","shortLead":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál...","id":"201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56a64e-df73-4933-9e63-f2962eb0d64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","timestamp":"2019. május. 15. 00:00","title":"Moszkva befészkelte magát a sarkvidékre és várja a felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövesse élőben az európai pártok listavezetőinek vitáját a hvg.hu-n. ","shortLead":"Kövesse élőben az európai pártok listavezetőinek vitáját a hvg.hu-n. ","id":"20190515_ep_csucsjelolti_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f696791-910a-40c8-b6d9-431c14a82f37","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ep_csucsjelolti_vita","timestamp":"2019. május. 15. 20:55","title":"Összecsapnak az Európai Parlament legfontosabb csúcsjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag egy szezonra eltiltanák az angol bajnokot. ","shortLead":"Állítólag egy szezonra eltiltanák az angol bajnokot. ","id":"20190514_Hiaba_lett_bajnok_a_Manchester_City_kizarhatjak_a_BLbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b381fe3-4ea1-4140-97dc-b393598de665","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Hiaba_lett_bajnok_a_Manchester_City_kizarhatjak_a_BLbol","timestamp":"2019. május. 14. 21:05","title":"Hiába lett bajnok a Manchester City, kizárhatják a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Közzétett egy fotót.","shortLead":"Közzétett egy fotót.","id":"20190516_Nemeth_Szilardot_megihlette_Trump_es_Orban_talalkozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17804fa7-3a9d-438b-8267-be202a745f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nemeth_Szilardot_megihlette_Trump_es_Orban_talalkozoja","timestamp":"2019. május. 16. 08:13","title":"Németh Szilárdot megihlette Trump és Orbán találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8434dfea-2ab1-41d7-afa6-11d9f3bd78df","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Miközben a szegény emberek utcára kerülnek, a csókosok fillérekért költöznek a Várnegyedbe, az a baj.","shortLead":"Miközben a szegény emberek utcára kerülnek, a csókosok fillérekért költöznek a Várnegyedbe, az a baj.","id":"20190515_Orban_es_a_kilakoltatott_csalad_nem_a_valasz_a_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8434dfea-2ab1-41d7-afa6-11d9f3bd78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2732dea1-3861-4cb9-a14c-053440191c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Orban_es_a_kilakoltatott_csalad_nem_a_valasz_a_baj","timestamp":"2019. május. 15. 18:14","title":"Balavány: Orbán és a kilakoltatott család – nem a válasz a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9ce698-fc93-4998-b555-cfd629d62ce5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. ","shortLead":"Megnégyszerezte profitját a Dreher, pedig az eladott sörmennyiség ugyanannyi volt, mint 2017-ben. A különbség abban...","id":"20190514_Egyre_jobb_soroket_iszunk_es_ez_durvan_megdobta_a_Dreher_profitjat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9ce698-fc93-4998-b555-cfd629d62ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e321af49-620f-4ee4-a947-a7b32aff88e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190514_Egyre_jobb_soroket_iszunk_es_ez_durvan_megdobta_a_Dreher_profitjat_is","timestamp":"2019. május. 14. 15:35","title":"Egyre jobb söröket iszunk, és ez durván megdobta a Dreher profitját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. Az Index úgy tudja, a gyár bővítésén dolgozó alvállalkozókkal már közölték is a hírt. ","shortLead":"A bővítés átmeneti szüneteltetését a Daimler stuttgarti központja megerősítette. Az Index úgy tudja, a gyár bővítésén...","id":"20190515_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676a5038-4ffb-4969-a9eb-adea27aff11c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2019. május. 15. 09:08","title":"A Mercedes felfüggesztette a kecskeméti gyár bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]