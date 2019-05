Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövesse élőben az európai pártok listavezetőinek vitáját a hvg.hu-n. ","shortLead":"Kövesse élőben az európai pártok listavezetőinek vitáját a hvg.hu-n. ","id":"20190515_ep_csucsjelolti_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f696791-910a-40c8-b6d9-431c14a82f37","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ep_csucsjelolti_vita","timestamp":"2019. május. 15. 20:55","title":"Összecsapnak az Európai Parlament legfontosabb csúcsjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható, a spórolásban is segít. ","shortLead":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható...","id":"20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fe38b0-1c2e-42a5-983c-44432df95204","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","timestamp":"2019. május. 16. 11:03","title":"Egy grafikus megcsinálta a tökéletes nyugtát, ezért minden vevő hálás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","shortLead":"Egyetlen évben volt csak nyereséges az állami cég hatéves működése alatt. ","id":"20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386d6e17-af60-4d68-8d74-44b4a11caced","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Tobb_mint_9_milliardos_veszteseget_hoztak_ossze_mukodesuk_alatt_a_kereskedohazak","timestamp":"2019. május. 16. 07:56","title":"Több mint 9 milliárdos veszteséget hoztak össze működésük alatt a kereskedőházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e518787-2a93-4b63-a335-c853c8ef5de5","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Kover_Ader_agymosott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e518787-2a93-4b63-a335-c853c8ef5de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde15eba-5f34-4047-b6fa-5ef32e8c2f4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Kover_Ader_agymosott","timestamp":"2019. május. 15. 13:55","title":"Kövér: Áder agymosott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport zaj- és hangszigetelő üveglapok felszerelését finanszírozza a reptér környéki ingatlanokon.\r

","shortLead":"A Budapest Airport zaj- és hangszigetelő üveglapok felszerelését finanszírozza a reptér környéki ingatlanokon.\r

","id":"20190515_budapest_airport_400_ezer_forint_zajszigeteles_ablakszigetelesi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b8445-5e93-4977-b41e-1ad31c26cbcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_budapest_airport_400_ezer_forint_zajszigeteles_ablakszigetelesi_program","timestamp":"2019. május. 15. 06:03","title":"A Budapest Airport 400 ezer forintot ad ezer lakónak zajcsökkentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett- íja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett- íja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát.","shortLead":"A törvény ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja...","id":"20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94da39-1037-43a7-9403-b1ba606c870b","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ukran_nyelvtorveny_alairas_petro_porosenko","timestamp":"2019. május. 15. 15:21","title":"Aláírta az ukrán nyelvtörvényt Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi cégének plakáthelyein pedig a Fidesz engedély nélkül plakátol. ","shortLead":"Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi...","id":"20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616eda1d-6510-43eb-8016-af75982c7bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc924af6-63db-4436-85fd-5b95ed653221","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzeknek_az_oszlopokon_kampanyolast","timestamp":"2019. május. 16. 08:44","title":"Alig néhány helyen engedték az ellenzéknek az oszlopokon kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]