[{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","shortLead":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","id":"20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384cde71-619b-488d-b91e-161e300fed4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","timestamp":"2019. május. 21. 05:45","title":"Milliárdokat nyer Budapest a futóversenyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul. Pedig egy fenyegető jövőkép már most bekövetkezett: olyan a pénzügyi piac, hogy a működése távol került mind az emberi irányítástól, mind a fenntarthatóságtól – figyelmeztet a technoevangelista Tim O’Reilly.","shortLead":"Visszatérő rémképe az emberiségnek a mesterséges intelligencia elszabadulása, amely végül a teremtője ellen fordul...","id":"20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53af298b-8612-49ea-bbbe-f212f63f9a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dedf980-c34e-4ba2-8d36-373983162c4d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190519_A_robotoktol_rettegunk_mikozben_a_gazdasag_mar_ellenunk_dolgozik","timestamp":"2019. május. 19. 19:15","title":"A robotoktól rettegünk, miközben a gazdaság már ellenünk dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 12-én egy rivális fórumra kerültek ki azoknak a felhasználóknak az e-mail-címei, jelszavai és IP-címei, akik szintén felhasználói adatok ellopásával \"foglalkoznak\".","shortLead":"Május 12-én egy rivális fórumra kerültek ki azoknak a felhasználóknak az e-mail-címei, jelszavai és IP-címei, akik...","id":"20190520_hacker_kiberbiztonsag_brian_krebs_ogusers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77466ca-fea6-4a62-be49-ed525c407e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_hacker_kiberbiztonsag_brian_krebs_ogusers","timestamp":"2019. május. 20. 13:33","title":"112 988 hacker érzékeny adatai kerültek ki a netre, börtön várhat rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni? Hány meetinget kellett áttennie helyhiány miatt, és hányszor megy el az életkedve, ha ránéz az irodai asztalára? Szerencsére ma már egyre több cégvezető ismeri fel, hogy a munkahelyi környezet a dolgozók teljesítményére is jó hatással van. Utánajártunk, mi is az a munkatér-analízis, és miért éri meg belevágni.","shortLead":"Csak ma hányszor érezte úgy a munkahelyén, hogy nincs egy perc nyugalma, és nem tud sehol zavartalanul telefonálni...","id":"20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60613907-4ebd-45db-8a5c-f385b4a53fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f71d11d-2b42-49d8-90e5-17e7125325ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190507_kinnarps_munakter_analizis_iroda","timestamp":"2019. május. 20. 10:30","title":"\"Már rég túlhaladtunk az egy ember – egy asztal felálláson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődöt jelentett a British Steel.","shortLead":"Csődöt jelentett a British Steel.","id":"20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216bf91-54ae-4331-8d8f-92ce6a229024","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","timestamp":"2019. május. 21. 14:13","title":"Bedarálta a Brexit Nagy-Britannia 150 éves acélipari vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol szerdán 5-5 forinttal emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – írja az MTI piaci forrásokra hivatkozva.","shortLead":"A Mol szerdán 5-5 forinttal emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – írja az MTI piaci forrásokra hivatkozva.","id":"20190520_dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d6f5a-9503-41a6-8377-e76741eaa170","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. május. 20. 19:51","title":"Drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor Makarov oligarcha, akinek állítólagos unokahúga főszerepet játszott az osztrák kormányválságban. ","shortLead":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi- nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor...","id":"20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c744dc58-243a-47f9-a522-b94cc809d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d7d8-eca8-4ebd-9fe1-45dc58071ec9","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","timestamp":"2019. május. 20. 10:49","title":"Nincs unokahúga az orosz oligarchának, akinek állítólagos unokahúga csőbe húzta Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]