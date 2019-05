Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú alapján Orbán a következő tíz évben is főleg a migrációról beszélne.","shortLead":"Az interjút Csermely Péter készítette, mindenhol azt írják, \"nyilatkozta lapunknak a miniszterelnök.\" Az interjú...","id":"20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3f59f5-ff8a-4df5-b892-5f2c558a02a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Ugyanaz_az_Orbaninterju_sopor_vegig_a_megyei_lapokban_es_a_Magyar_Nemzetben","timestamp":"2019. május. 25. 09:16","title":"Ugyanaz az Orbán-interjú söpör végig a megyei lapokban és a Magyar Nemzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor alig találta a szavakat a Hír Tv-s kérdés után.","shortLead":"Jávor alig találta a szavakat a Hír Tv-s kérdés után.","id":"20190524_10_eve_vagyok_ebben_a_szakmaban_de_meg_tudnak_sokkolni__mondta_Javor_a_HirTv_riporterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fe7ca9-3341-467e-b8b5-ccffb9b6b589","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_10_eve_vagyok_ebben_a_szakmaban_de_meg_tudnak_sokkolni__mondta_Javor_a_HirTv_riporterenek","timestamp":"2019. május. 24. 17:37","title":"\"10 éve vagyok ebben a szakmában, de még tudnak sokkolni\" – mondta Jávor a Hír Tv riporterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","shortLead":"A megbukott osztrák alkancellár feljelentést tesz az ügyészségen az ibizai videó készítői ellen. ","id":"20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f09f9a-792d-40c8-990e-9a9d486de71b","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Ostobanak_nevezte_ibizai_kijelenteseit_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 24. 14:44","title":"Ostobának nevezte ibizai kijelentéseit Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"","category":"elet","description":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek kitakarították a házát. A mai napig nem érti, mi történt.","shortLead":"Az USA keleti partján lévő Massachusetts államban élő Nate Roman néhány napja arra ért haza, hogy ismeretlenek...","id":"20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466ec038-bd76-45bd-a74d-b3d8841af464","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Betortek_egy_amerikai_csalad_hazaba_es_kitakaritottak_azt","timestamp":"2019. május. 25. 15:51","title":"Betörtek egy amerikai család házába, és kitakarították azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larry élőben sajnos nem láthatta gazdája történelmi bejelentését. ","shortLead":"Larry élőben sajnos nem láthatta gazdája történelmi bejelentését. ","id":"20190524_A_Downing_Street_macskaja_maris_bejelentkezett_Theresa_May_utodjanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e635ba2-a886-4e1f-a009-40e1313b0508","keywords":null,"link":"/elet/20190524_A_Downing_Street_macskaja_maris_bejelentkezett_Theresa_May_utodjanak","timestamp":"2019. május. 24. 17:02","title":"A Downing Street macskája máris bejelentkezett Theresa May utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1ff5b-997f-4124-a7f6-414537ce5cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"Busz és autó ütközött a Hűvösvölgyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167a153-8ab5-41a1-9804-e309f0c46308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Finoman szólva is zűrös volt Abdellatif Kechiche visszatérése.","shortLead":"Finoman szólva is zűrös volt Abdellatif Kechiche visszatérése.","id":"20190524_Botrany_Cannes_szex_film_vetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4167a153-8ab5-41a1-9804-e309f0c46308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d36ee8-507a-4aa5-91bb-4ee1753772e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Botrany_Cannes_szex_film_vetites","timestamp":"2019. május. 24. 16:45","title":"Botrányba fulladt egy vetítés Cannes-ban, tömegesen távoztak a nézők a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et, renderelt képeken már megnézhetjük, milyen mobilra számthatunk.","shortLead":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et...","id":"20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1c8700-e8af-4c7a-b7a5-899c15dfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 24. 12:33","title":"Két kép is készült arról, milyen lehet a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]