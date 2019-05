Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője maradandó fogyatékosságot szenvedett. A baleset tavaly ősszel történt, az ügyészség most vádat emelt a BMW-s ellen. ","shortLead":"A sofőr 125-130 km/órás sebességgel gázolta el a férfit, majd karambolozott egy másik autóval. Annak a vezetője...","id":"20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d30a65-d7b3-4b95-93cc-8aaa511df1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885515a0-496f-4fc1-9903-f23c539c7875","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_kokain_kabitoszer_ittas_sofor_bmw_erd_idos_ember_halalos_baleset","timestamp":"2019. május. 29. 09:48","title":"Ittas volt, és kokaint is fogyasztott a BMW-s, aki halálra gázolt egy idős embert Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","shortLead":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","id":"20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b06d4-c301-4e87-873b-e9631d4a7652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","timestamp":"2019. május. 29. 16:41","title":"Vonatpótló buszokkal lehet eljutni a vonatpótló buszokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség eleinte eltűnés miatt kereste a férfit, de néhány nap múlva már emberölés gyanúja miatt nyomoztak az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség eleinte eltűnés miatt kereste a férfit, de néhány nap múlva már emberölés gyanúja miatt nyomoztak...","id":"20190529_Megbukott_a_hazugsagvizsgalaton_az_ujpesti_autokereskedo_egyik_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffce0b3-c0f5-45e6-a70b-9f6d1f9bd9fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Megbukott_a_hazugsagvizsgalaton_az_ujpesti_autokereskedo_egyik_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. május. 29. 09:31","title":"Megbukott a hazugságvizsgálaton az újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","shortLead":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","id":"20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c4d89c-8782-46a8-a9b8-3bcdc990e468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","timestamp":"2019. május. 29. 12:46","title":"Leépítések történtek a minisztériumoknál, Rogán propagandaosztálya viszont csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","shortLead":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","id":"20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d15e4b8-9f59-4a0d-a0a6-4361c5531921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","timestamp":"2019. május. 29. 10:32","title":"Még egy autótípust betiltanak a budapesti szmogriadókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most az alapanyagárak is megugrottak, ezért a szakmai szövetség felmelegítené a témát.","shortLead":"Kimaradtak a forgalmi adó két és fél évvel ezelőtti csökkentéséből a munkahelyi menzák. A béremelések után most...","id":"20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aafdb1f-fd25-4702-8db1-ae14361b3a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c60642-f683-4928-9b45-d4bda6aa7ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_A_dragulo_zoldseg_es_hus_miatt_ismet_az_afa_csokkenteseert_lobbiznak_a_menzak","timestamp":"2019. május. 28. 07:15","title":"Túl drága a zöldség és a hús, ismét áfacsökkentésért lobbiznak a menzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","shortLead":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","id":"20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61507fe-37b4-49d5-b71b-3ad07314bccb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","timestamp":"2019. május. 29. 12:10","title":"Egy pécsi céggel szerződött a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett \"Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia\" építésének előkészítéséről rendelkezik a kormány a legfrissebb Magyar Közlönyben.","shortLead":"Árvízvédelmi rendszer kiépítéséről és a háromszoros olimpiai és 31-szeres világbajnok Kovács Katalinról elnevezett...","id":"20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f57e8-de60-44f0-b274-4a10d4ee4115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Sportakademait_es_arvizvi_vedelmet_akar_a_kormany_a_Hajogyariszigetre","timestamp":"2019. május. 28. 10:09","title":"Sportakadémiát és árvízi védművet akar a kormány a Hajógyári-szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]