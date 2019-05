Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feje tetejére állította az európai parlamenti választás az ellenzéki erőviszonyokat – csupán a Kutyapárt hozta a formáját, a Jobbik, az MSZP és az LMP nagyon kikapott, a DK és a Momentum pedig nagyon nyert. Politikai gyorsleltár a holnap megjelenő HVG-ben.","shortLead":"A feje tetejére állította az európai parlamenti választás az ellenzéki erőviszonyokat – csupán a Kutyapárt hozta...","id":"20190529_Gyurcsany_visszatert_a_Momentum_berobbant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc19a74-fad9-4985-896f-95e6b8426c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Gyurcsany_visszatert_a_Momentum_berobbant","timestamp":"2019. május. 29. 12:15","title":"Gyurcsány visszatért, a Momentum berobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár nyilatkozatának máris meglett a következménye. ","shortLead":"Lázár nyilatkozatának máris meglett a következménye. ","id":"20190529_Maris_visszavonta_a_Mezohegyesi_Menesbirtok_a_golfpalyatervezos_kozbeszerzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c4fbc-6002-4930-b77f-0d98474644fa","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Maris_visszavonta_a_Mezohegyesi_Menesbirtok_a_golfpalyatervezos_kozbeszerzest","timestamp":"2019. május. 29. 09:58","title":"Máris visszavonta a Mezőhegyesi Ménesbirtok a golfpályatervezős közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","shortLead":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fae9d1-dcd4-4fe3-9a1e-167a81758c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 07:25","title":"Dunai hajóbaleset: sérülést fotóztak a szállodahajó alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni klub szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga-döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","shortLead":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea7dd88-557e-4b4e-8559-6e915310186d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megáradt folyó, a baleset maga is sokkoló lehetett.","shortLead":"Nemcsak a megáradt folyó, a baleset maga is sokkoló lehetett.","id":"20190530_Torott_vegtagok_a_viztol_elnehezulo_ruha_sokk_ezert_olyan_nehez_tulelni_egy_ilyen_hajobalesetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea7dd88-557e-4b4e-8559-6e915310186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf888c2-49f6-4573-b18d-5bb090cc600f","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Torott_vegtagok_a_viztol_elnehezulo_ruha_sokk_ezert_olyan_nehez_tulelni_egy_ilyen_hajobalesetet","timestamp":"2019. május. 30. 11:28","title":"Ezért olyan nehéz túlélni egy ilyen hajóbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aeac9a-56bf-4363-a07d-174511f95f3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Gary Lineker szállóigévé vált értékelését kissé aktualizálva jogos a kérdés: szerencse vagy tudatos pénzügyi építkezés eredménye, hogy idén csak angol csapatok kerültek az európai fociligák döntőjébe? Arra készüljünk-e, hogy Anglia úgy fogja uralni az európai focit, ahogy eddig Spanyolország tette?","shortLead":"Gary Lineker szállóigévé vált értékelését kissé aktualizálva jogos a kérdés: szerencse vagy tudatos pénzügyi építkezés...","id":"20190529_bl_donto_europa_liga_foci_angolok_arsenal_chelsea_tottenham_liverpool","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54aeac9a-56bf-4363-a07d-174511f95f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa99822-7221-47d0-8c3c-0f8f3a19d6f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bl_donto_europa_liga_foci_angolok_arsenal_chelsea_tottenham_liverpool","timestamp":"2019. május. 29. 15:10","title":"A foci az a játék, amit huszonketten játszanak, és idén mindent az angolok nyernek, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]