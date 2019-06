Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04acced-e1b2-4dd2-acb8-6ba5f3d4d536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már készítik azokat a hevedereket, amelyekkel a tervek szerint kiemelik majd a roncsot. ","shortLead":"Már készítik azokat a hevedereket, amelyekkel a tervek szerint kiemelik majd a roncsot. ","id":"20190607_clark_adam_uszodaru_hableany_roncs_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04acced-e1b2-4dd2-acb8-6ba5f3d4d536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97bc211-fc7e-4b9d-bb9e-befd33c412ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_clark_adam_uszodaru_hableany_roncs_kiemeles","timestamp":"2019. június. 07. 10:33","title":"Így készülnek a Hableány kiemelésére az óriási úszódarun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8167168b-553f-4913-8902-85aecb0504f5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Év internetes kereskedője díjat idén a 13. alkalommal ítélték oda. ","shortLead":"Az Év internetes kereskedője díjat idén a 13. alkalommal ítélték oda. ","id":"20190607_A_Decathlon_es_a_Lumenet_lettek_az_Ev_internetes_kereskedoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8167168b-553f-4913-8902-85aecb0504f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45ed9cd-5b6f-40a9-9473-9dffa2b23786","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_A_Decathlon_es_a_Lumenet_lettek_az_Ev_internetes_kereskedoi","timestamp":"2019. június. 07. 15:27","title":"A Decathlon és a Lumenet lettek az Év internetes kereskedői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. A jövőben ezeket a veszélyeket sokkal szemléletesebben jelzi majd a térképszolgáltatás.","shortLead":"Bővíti az SOS-figyelmeztetésekkel kapcsolatos funkcióját a Google Maps. A jövőben ezeket a veszélyeket sokkal...","id":"20190606_google_maps_terkep_sos_figyelmeztetes_hurrikan_arviz_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be052e46-fee9-445e-8523-6f20e2c32326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21163bbe-e9e9-4163-8eb9-6647f5f9e899","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_maps_terkep_sos_figyelmeztetes_hurrikan_arviz_foldrenges","timestamp":"2019. június. 06. 19:03","title":"Okosodik a Google Maps, árvizeket, földrengéseket és hurrikánokat is jelez majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2044 előtt feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki megölte a családsegítő szolgálat egyik dolgozóját.","shortLead":"2044 előtt feltételesen sem szabadulhat a férfi, aki megölte a családsegítő szolgálat egyik dolgozóját.","id":"20190606_Eletfogytiglanra_iteltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baaa378-bee5-4955-95f6-098fd033c596","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Eletfogytiglanra_iteltek_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosat","timestamp":"2019. június. 06. 11:05","title":"Életfogytiglanra ítélték az inárcsi családsegítő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d82a14-bd15-4d1c-91d2-279dd14e1f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi robbant fel Linköpingben.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi robbant fel Linköpingben.","id":"20190607_Robbanas_volt_egy_sved_varosban_legalabb_19en_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1d82a14-bd15-4d1c-91d2-279dd14e1f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5e4946-17b9-4e62-a64f-c2f2810da201","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Robbanas_volt_egy_sved_varosban_legalabb_19en_megserultek","timestamp":"2019. június. 07. 12:26","title":"Robbanás volt egy svéd városban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zene, a smink és a fehérneműk után a ruhaiparban is kipróbálta magát.","shortLead":"A zene, a smink és a fehérneműk után a ruhaiparban is kipróbálta magát.","id":"20190607_Igy_lett_Rihanna_a_vilag_leggazdagabb_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9001b252-47d8-4ef6-9c43-720443931ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Igy_lett_Rihanna_a_vilag_leggazdagabb_enekesnoje","timestamp":"2019. június. 07. 17:21","title":"Így lett Rihanna a világ leggazdagabb énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétoldalas jelentésben sorolta fel a magyar hatóságok hiányosságait a gyerekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása ellen létrehozott Lanzarote Bizottság. ","shortLead":"Hétoldalas jelentésben sorolta fel a magyar hatóságok hiányosságait a gyerekek szexuális kizsákmányolása és...","id":"20190606_A_tranzitzonakban_elo_gyerekek_szexualis_kizsakmanyolasa_miatt_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1212988-559d-49d6-8133-1890518e7250","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_A_tranzitzonakban_elo_gyerekek_szexualis_kizsakmanyolasa_miatt_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. június. 06. 19:23","title":"A tranzitzónában élő gyerekek szexuális kizsákmányolása miatt aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel készül a MÁV és a rendőrök.","shortLead":"Idén a vasúti átjárókban történt baleseteket kivétel nélkül az autósok figyelmetlensége okozta, most ellenőrzésekkel...","id":"20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f82485a-63ad-4469-858f-c58b7d952e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_Vasuti_atjaroknal_tart_ma_ellenorzeseket_a_MAV_es_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 06. 05:17","title":"Vasúti átjáróknál tart ma ellenőrzéseket a MÁV és a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]