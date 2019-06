Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk a fotógalériát.","shortLead":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk...","id":"20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8eafa7-d388-4794-92d1-8603e9c001c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","timestamp":"2019. június. 11. 06:41","title":"Bud Spencer-es, oldalkocsis, napraforgós: több ezer színes Vespa rajzott a Balatonnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összesen 11 ember sérült meg, amikor egy versenyautó a nézők közé hajtott. \r

","shortLead":"Összesen 11 ember sérült meg, amikor egy versenyautó a nézők közé hajtott. \r

","id":"20190610_Egy_gyerek_is_megserult_a_totkomloai_ralibalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110625bb-71a9-4be9-b5c3-01e5fb1d5f49","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Egy_gyerek_is_megserult_a_totkomloai_ralibalesetben","timestamp":"2019. június. 10. 17:42","title":"Gyerekek is megsérültek a tótkomlósi ralibalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót egy nap alatt elfogták.","shortLead":"A támadót egy nap alatt elfogták.","id":"20190610_Rendorseg_repult_egy_balta_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d741cd5e-60b0-4d6a-8aa1-db5e106b9b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Rendorseg_repult_egy_balta_Pecsett","timestamp":"2019. június. 10. 19:54","title":"Rendőrség: repült egy balta Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","shortLead":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","id":"20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf40b6-1628-4216-90e0-2dcf78db79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","timestamp":"2019. június. 10. 15:10","title":"Népirtás történhetett Maliban, száz holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbd66a-808f-4ce4-b240-9183691a9197","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg fejjel lett hős? Bartha Ákos történész Bajcsy-Zsilinszky Endréről (1886–1944) megjelent vaskos monográfiája rendet vág a politikus pályaképében.","shortLead":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg...","id":"201923__bartha_akos_tortenesz__klanokrol_veraldozatokrol__gyilkos_viszonyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bbd66a-808f-4ce4-b240-9183691a9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de03e13d-e1c8-4486-952e-cec0a8720cd2","keywords":null,"link":"/kultura/201923__bartha_akos_tortenesz__klanokrol_veraldozatokrol__gyilkos_viszonyok","timestamp":"2019. június. 10. 07:00","title":"Baloldalinak kellett hazudni Bajcsy-Zsilinszkyt, hogy a kultusza fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás után kiált - vallja Nemes Orsolya generációkutató. Ez pedig csak olyan légkörben lehetséges, amelyben a kihívások leküzdése érdekében együtt törekszünk rá, hogy a nemzedékek közötti különbségek ne elszigeteljenek minket, hanem előnyt tudjunk kovácsolni belőlük. Részlet.","shortLead":"Az elkövetkező évtizedekben három olyan problémával is farkasszemet kell néznünk, amely egységes generációs identitás...","id":"20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db4f459-dfc4-4b2a-8117-6d911b8b8ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73de6de-e994-4562-9d21-6e32981ba5be","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190611_Miert_karosak_a_generacios_sztereotipiak","timestamp":"2019. június. 11. 14:15","title":"Miért károsak a generációs sztereotípiák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére az Orbán-kormányzat,a mely ezzel hamis mítoszokra épülő emlékezetpolitikáját próbálja megtámogatni.","shortLead":"Orvul támadt rá a múlt héten az esztendők alatt kivéreztetett 1956-os Intézetre és annak történelmi adatkincsére...","id":"201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc0e32ae-ea07-4d7c-85f0-abb8830c71f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969eeca9-28fb-469b-96f3-372dd0d3bb72","keywords":null,"link":"/kultura/201923__1956os_intezet__oral_history_archivum__bezsebeles__a_hang_ereje","timestamp":"2019. június. 09. 20:00","title":"A kormány újabb hiénaakciója a történelemtudományra nézve veszélyes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt a novemberben érkező Star Wars Jedi: Fallen Order is bemutatkozott. ","shortLead":"Los Angelesben most minden a videojátékokról szól, megkezdődött ugyanis a 2019-es E3 expó. Az első újdonságok közt...","id":"20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8e611b8-7d8b-46b4-ab79-0b1ff108eae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a142d0-4c40-4c12-b454-2790c5c4632a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_star_wars_jedi_fallen_order_gameplay_jatekmenet_video_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 13:03","title":"Izgalmas, filmszerű Star Wars-játék jön, 14 percet már megmutattak belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]