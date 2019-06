Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e21074f-e12c-429c-a19f-a79d9aa27620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette jelentését többek közt a magyar médiahelyzetről az oxfordi Reuters Institute, az összkép nem szép, és nemcsak a kormányzati nyomulás miatt.\r

","shortLead":"Közzétette jelentését többek közt a magyar médiahelyzetről az oxfordi Reuters Institute, az összkép nem szép, és...","id":"20190612_Nem_elegedettek_a_mediaval_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e21074f-e12c-429c-a19f-a79d9aa27620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d251867e-2516-48c2-bf4d-038fb25cba79","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_elegedettek_a_mediaval_a_magyarok","timestamp":"2019. június. 12. 11:39","title":"Nem elégedettek a médiával a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával kapcsolatban.","shortLead":"Lengyelországban több boltot is be kellett zárni, ez után kérdezték a Tesco elnökét, mik a tervei Közép-Európával...","id":"20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92cb061-fedb-4d97-b40e-d960da977f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Nyugtat_a_Tescoelnok_nem_vonulnak_ki_KozepEuropabol","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Nyugtat a Tesco-elnök: nem vonulnak ki Közép-Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető autók gondolatával még csak a harmincon aluliak barátkoztak meg, az elektromos autótól viszont már csak az ár és az egy töltéssel megtehető túl rövid távolság riasztja vissza a többséget.","shortLead":"Az önvezető autók gondolatával még csak a harmincon aluliak barátkoztak meg, az elektromos autótól viszont már csak...","id":"20190612_Elerheto_aron_sem_venne_elektromos_autot_a_magyarok_tobbsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3052b428-ae7e-4ef2-84c0-5eec9c8e4b75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Elerheto_aron_sem_venne_elektromos_autot_a_magyarok_tobbsege","timestamp":"2019. június. 12. 14:33","title":"Elérhető áron sem venne önvezető autót a magyarok többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Ungár Péter szerint a jelenlegi összeg semmire nem elegendő.","shortLead":"Az LMP-s Ungár Péter szerint a jelenlegi összeg semmire nem elegendő.","id":"20190612_A_Fidesz_leszavazta_az_otthonapolasi_dijak_emeleserol_szolo_javaslatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebe9183-7a96-4f88-81c1-4eb1114ba315","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_Fidesz_leszavazta_az_otthonapolasi_dijak_emeleserol_szolo_javaslatot","timestamp":"2019. június. 12. 15:04","title":"A Fidesz leszavazta az otthonápolási díjak emeléséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 milliós óvadék ellenében engedték ki. A repülőt már a helyére úsztatták.","shortLead":"Különleges kalandparkot létesítenek Bahreinben, amelynek fő attrakciója egy elsüllyesztett Boeing 747-es lesz...","id":"20190612_boeing_747_divebahrain_latvanyossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3010601-d7ad-4c96-8e6a-8195172f6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357b78ef-d118-40a1-ab38-41c443e45327","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_boeing_747_divebahrain_latvanyossag","timestamp":"2019. június. 12. 18:03","title":"Szándékosan elsüllyesztenek egy Boeing 747-est, víz alatti látványosság lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807ca27-b51f-472e-a426-840b2292b254","keywords":null,"link":"/itthon/201924_belovagoltak_asarmos_stromanok","timestamp":"2019. június. 13. 11:25","title":"Hamvay Péter: Belovagoltak a sármos strómanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]