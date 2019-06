Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","shortLead":"A mozdonycserét spórolnák meg. További 21 emeletes vonatot is szeretnének.","id":"20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576d8e28-f43d-4b52-bdf7-2111ae577d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c16e9b-0942-4a4b-8696-45c1b1be7426","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_hibrid_motorvonatok_a_Balatonra_IC_emeletes_vonatok_MAV_hatterbeszelgetes","timestamp":"2019. június. 19. 18:28","title":"Hibrid motorvonatokat venne a Balaton északi partjára a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e720ae5-660c-428c-8e42-b45960d1587f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bezárt üzem után maradt veszélyes anyagokat ráadásul nem a tulajdonos, hanem az önkormányzat vitette el, több mint 11 millió forintért.","shortLead":"A bezárt üzem után maradt veszélyes anyagokat ráadásul nem a tulajdonos, hanem az önkormányzat vitette el, több mint 11...","id":"20190618_Kensavat_es_rakkelto_galvaniszapot_taroltak_egy_ferencvarosi_tarsashaz_pincejeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e720ae5-660c-428c-8e42-b45960d1587f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc96938-bf32-475d-a21d-213817bb4ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kensavat_es_rakkelto_galvaniszapot_taroltak_egy_ferencvarosi_tarsashaz_pincejeben","timestamp":"2019. június. 18. 19:36","title":"Kénsavat és rákkeltő anyagot tároltak egy ferencvárosi társasház pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190620_30_szunyog_egy_labfejen__horrorfoto_Gyularol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56883d2a-f86a-49bc-b1a1-f6490d6a9652","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_30_szunyog_egy_labfejen__horrorfoto_Gyularol","timestamp":"2019. június. 20. 14:43","title":"30+ szúnyog egy lábfejen – horrorfotó Gyuláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","shortLead":"Senkinek nem esett bántódása az alábbi esetben, de ez talán inkább csak a szerencsén múlott.","id":"20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=491f6c18-e1af-42a4-97f7-d34fcd7a6b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a6cc4-dc65-40c6-a4da-d55bcc7abb6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_20_masodperc_arrol_hogy_ilyen_zivatarban_miert_kell_a_gyalogosoknak_is_nagyon_figyelniuk","timestamp":"2019. június. 18. 22:23","title":"12 másodperc arról, hogy ilyen zivatarban miért kell a gyalogosoknak is nagyon figyelniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat arra is, számos terület még javításra szorul az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat...","id":"20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20984afa-7b2f-4d64-8804-fd25171e7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","timestamp":"2019. június. 18. 21:03","title":"\"Még többet kell tenni, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t a klímaváltozás elleni küzdelemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban a családtámogatásokkal foglalkozik, a számokat nézve ennél is fontosabbnak tűnik a tartalékolás egy külső válság idejére.","shortLead":"Varga Mihály a parlament előtt is bemutatta a következő költségvetés tervezetét. A kormány a szavakban...","id":"20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d5b1f7d-b16c-47ab-be40-ed1b6f6bf76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc39e4-182a-4ed9-890f-5bc74032614f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Sporolni_kezd_a_kormany_egy_valsagra__elkezdtek_a_2020as_koltsegvetes_vitajat","timestamp":"2019. június. 19. 11:02","title":"Spórolni kezd a kormány egy válságra – elkezdték a 2020-as költségvetés vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt kasszáját.","shortLead":"Három és fél év fegyházbüntetést kapott a férfi, aki késsel fenyegetőzve pakolta ki egy józsefvárosi dohánybolt...","id":"20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7874c88-59b0-4c99-8793-f58a618858c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_trafik_dohanybolt_jozsefvaros_kes_fenyegetes_fegyhazbuntetes_itelet","timestamp":"2019. június. 19. 18:05","title":"Hétfőn kifosztott egy trafikot, szerdán elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép kis hasznot húzott az osztrák üzletember a G7 szerint, akinek a neve a Strache-botrányban is feljött.","shortLead":"Szép kis hasznot húzott az osztrák üzletember a G7 szerint, akinek a neve a Strache-botrányban is feljött.","id":"20190620_4_milliard_forintot_keresett_a_NERmedia_koruli_ugyleteken_Heinrich_Pecina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3735ffc0-d342-4075-8256-a0e7e8775fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62b4f5f-0c1d-43d7-bc25-5b60ab47f04e","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_4_milliard_forintot_keresett_a_NERmedia_koruli_ugyleteken_Heinrich_Pecina","timestamp":"2019. június. 20. 12:26","title":"4 milliárd forintot keresett a NER-média körüli ügyleteken Heinrich Pecina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]